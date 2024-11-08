SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VT2S
Yeuk Kai Lo

VT2S

Yeuk Kai Lo
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -70%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
797
Kârla kapanan işlemler:
506 (63.48%)
Zararla kapanan işlemler:
291 (36.51%)
En iyi işlem:
579.35 USD
En kötü işlem:
-451.23 USD
Brüt kâr:
9 160.97 USD (175 145 pips)
Brüt zarar:
-12 386.53 USD (377 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (400.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
587.71 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
84.12%
Maks. mevduat yükü:
46.23%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
391 (49.06%)
Satış işlemleri:
406 (50.94%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-4.05 USD
Ortalama kâr:
18.10 USD
Ortalama zarar:
-42.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-2 928.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 029.54 USD (17)
Aylık büyüme:
-62.13%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 275.14 USD
Maksimum:
4 989.37 USD (121.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.94% (4 989.37 USD)
Varlığa göre:
73.98% (2 984.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD+ 468
EURCHF+ 92
XAUUSD+ 84
CADCHF+ 69
EURGBP+ 67
EURUSD+ 6
NZDCAD+ 6
USDCHF+ 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD+ -5K
EURCHF+ 299
XAUUSD+ 804
CADCHF+ 278
EURGBP+ 273
EURUSD+ 70
NZDCAD+ 8
USDCHF+ 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD+ -82K
EURCHF+ -12K
XAUUSD+ -120K
CADCHF+ 6K
EURGBP+ 3.5K
EURUSD+ 687
NZDCAD+ 595
USDCHF+ 418
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +579.35 USD
En kötü işlem: -451 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +400.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 928.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.13 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VT2S
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
1.8K
USD
49
96%
797
63%
84%
0.73
-4.05
USD
83%
1:500
