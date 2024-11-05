- Büyüme
İşlemler:
689
Kârla kapanan işlemler:
501 (72.71%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (27.29%)
En iyi işlem:
206.04 USD
En kötü işlem:
-271.87 USD
Brüt kâr:
3 057.53 USD (89 411 pips)
Brüt zarar:
-2 954.29 USD (74 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (24.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
376.07 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
72.59%
Maks. mevduat yükü:
5.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
311 (45.14%)
Satış işlemleri:
378 (54.86%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
6.10 USD
Ortalama zarar:
-15.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 598.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 598.73 USD (10)
Aylık büyüme:
3.73%
Yıllık tahmin:
46.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
994.15 USD
Maksimum:
1 598.73 USD (25.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.83% (1 598.73 USD)
Varlığa göre:
24.05% (1 417.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|215
|GBPUSD
|185
|AUDCAD
|180
|NZDCAD
|108
|EURUSD
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|624
|GBPUSD
|424
|AUDCAD
|-1.2K
|NZDCAD
|218
|EURUSD
|2
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|9.8K
|GBPUSD
|4.3K
|AUDCAD
|-11K
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|16
|
En iyi işlem: +206.04 USD
En kötü işlem: -272 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +24.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 598.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 30
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.14 × 87
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 47
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 134
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 684
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 881
|
ICMarketsSC-Live20
|0.57 × 23
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 274
|
ICMarketsSC-Live24
|0.67 × 261
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 3
|
GlobalPrime-Live
|1.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|1.82 × 28
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 4
|
ICMarkets-Live22
|2.60 × 45
