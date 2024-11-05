SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PS1A
Yeuk Kai Lo

PS1A

Yeuk Kai Lo
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 2%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
689
Kârla kapanan işlemler:
501 (72.71%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (27.29%)
En iyi işlem:
206.04 USD
En kötü işlem:
-271.87 USD
Brüt kâr:
3 057.53 USD (89 411 pips)
Brüt zarar:
-2 954.29 USD (74 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (24.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
376.07 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
72.59%
Maks. mevduat yükü:
5.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
311 (45.14%)
Satış işlemleri:
378 (54.86%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
6.10 USD
Ortalama zarar:
-15.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 598.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 598.73 USD (10)
Aylık büyüme:
3.73%
Yıllık tahmin:
46.88%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
994.15 USD
Maksimum:
1 598.73 USD (25.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.83% (1 598.73 USD)
Varlığa göre:
24.05% (1 417.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 215
GBPUSD 185
AUDCAD 180
NZDCAD 108
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 624
GBPUSD 424
AUDCAD -1.2K
NZDCAD 218
EURUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 9.8K
GBPUSD 4.3K
AUDCAD -11K
NZDCAD 12K
EURUSD 16
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +206.04 USD
En kötü işlem: -272 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +24.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 598.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 30
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Osprey-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.14 × 87
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 47
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 134
Pepperstone-Edge12
0.50 × 684
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 881
ICMarketsSC-Live20
0.57 × 23
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 274
ICMarketsSC-Live24
0.67 × 261
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 2
Coinexx-Demo
1.00 × 1
VantageInternational-Live 10
1.67 × 3
TickmillUK-Live03
1.67 × 3
GlobalPrime-Live
1.80 × 5
ICMarketsSC-Live05
1.82 × 28
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 4
ICMarkets-Live22
2.60 × 45
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.14 08:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 21:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.20 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.17 13:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.14 00:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 23:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.10 23:54
Share of trading days is too low
2024.11.10 23:54
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.08 02:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 02:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
