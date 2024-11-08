SegnaliSezioni
Yeuk Kai Lo

VT2S

Yeuk Kai Lo
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -70%
VantageFX-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
797
Profit Trade:
506 (63.48%)
Loss Trade:
291 (36.51%)
Best Trade:
579.35 USD
Worst Trade:
-451.23 USD
Profitto lordo:
9 160.97 USD (175 145 pips)
Perdita lorda:
-12 386.53 USD (377 852 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (400.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
587.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
84.12%
Massimo carico di deposito:
46.23%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
391 (49.06%)
Short Trade:
406 (50.94%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-4.05 USD
Profitto medio:
18.10 USD
Perdita media:
-42.57 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-2 928.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 029.54 USD (17)
Crescita mensile:
-62.13%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 275.14 USD
Massimale:
4 989.37 USD (121.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.94% (4 989.37 USD)
Per equità:
73.98% (2 984.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD+ 468
EURCHF+ 92
XAUUSD+ 84
CADCHF+ 69
EURGBP+ 67
EURUSD+ 6
NZDCAD+ 6
USDCHF+ 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD+ -5K
EURCHF+ 299
XAUUSD+ 804
CADCHF+ 278
EURGBP+ 273
EURUSD+ 70
NZDCAD+ 8
USDCHF+ 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD+ -82K
EURCHF+ -12K
XAUUSD+ -120K
CADCHF+ 6K
EURGBP+ 3.5K
EURUSD+ 687
NZDCAD+ 595
USDCHF+ 418
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +579.35 USD
Worst Trade: -451 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +400.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2 928.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.13 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 21:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
No swaps are charged
