Farizal Kriswandi

AKUNHPPMRG

Farizal Kriswandi
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -33%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
16 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (66.67%)
En iyi işlem:
54.56 USD
En kötü işlem:
-45.25 USD
Brüt kâr:
462.91 USD (39 906 pips)
Brüt zarar:
-741.51 USD (85 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (108.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.73 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
51.51%
Maks. mevduat yükü:
7.78%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
23 (47.92%)
Satış işlemleri:
25 (52.08%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-5.80 USD
Ortalama kâr:
28.93 USD
Ortalama zarar:
-23.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-201.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.36 USD (8)
Aylık büyüme:
-9.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
278.60 USD
Maksimum:
391.46 USD (35.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.06% (391.46 USD)
Varlığa göre:
6.46% (43.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 2
GBPJPY 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USDJPY 1
NQ100.R 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -322
GBPUSD 13
GBPJPY 12
AUDJPY -23
USDCHF 83
EURCHF -53
GBPAUD 18
EURJPY 6
EURGBP 26
USDJPY 33
NQ100.R -45
NZDUSD -16
USDCAD -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 715
GBPJPY 2.2K
AUDJPY -1.7K
USDCHF 3.7K
EURCHF -1.7K
GBPAUD 2.9K
EURJPY 531
EURGBP 565
USDJPY 2.5K
NQ100.R -23K
NZDUSD -739
USDCAD -737
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.56 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +108.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.36 USD

technical only
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.