- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
16 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (66.67%)
En iyi işlem:
54.56 USD
En kötü işlem:
-45.25 USD
Brüt kâr:
462.91 USD (39 906 pips)
Brüt zarar:
-741.51 USD (85 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (108.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.73 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
51.51%
Maks. mevduat yükü:
7.78%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
23 (47.92%)
Satış işlemleri:
25 (52.08%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-5.80 USD
Ortalama kâr:
28.93 USD
Ortalama zarar:
-23.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-201.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.36 USD (8)
Aylık büyüme:
-9.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
278.60 USD
Maksimum:
391.46 USD (35.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.06% (391.46 USD)
Varlığa göre:
6.46% (43.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-322
|GBPUSD
|13
|GBPJPY
|12
|AUDJPY
|-23
|USDCHF
|83
|EURCHF
|-53
|GBPAUD
|18
|EURJPY
|6
|EURGBP
|26
|USDJPY
|33
|NQ100.R
|-45
|NZDUSD
|-16
|USDCAD
|-12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-31K
|GBPUSD
|715
|GBPJPY
|2.2K
|AUDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|3.7K
|EURCHF
|-1.7K
|GBPAUD
|2.9K
|EURJPY
|531
|EURGBP
|565
|USDJPY
|2.5K
|NQ100.R
|-23K
|NZDUSD
|-739
|USDCAD
|-737
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.56 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +108.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-Real33
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Larson-Demo
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 31
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-33%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
44
0%
48
33%
52%
0.62
-5.80
USD
USD
40%
1:200