Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
20 (36.36%)
Убыточных трейдов:
35 (63.64%)
Лучший трейд:
54.56 USD
Худший трейд:
-45.25 USD
Общая прибыль:
547.84 USD (43 183 pips)
Общий убыток:
-773.34 USD (88 534 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (108.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.73 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
47.21%
Макс. загрузка депозита:
8.56%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
28 (50.91%)
Коротких трейдов:
27 (49.09%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-4.10 USD
Средняя прибыль:
27.39 USD
Средний убыток:
-22.10 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-166.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.36 USD (8)
Прирост в месяц:
10.14%
Годовой прогноз:
122.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
298.77 USD
Максимальная:
411.63 USD (36.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.79% (411.63 USD)
По эквити:
6.46% (43.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-322
|GBPUSD
|33
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|-3
|USDCAD
|-10
|EURGBP
|56
|AUDJPY
|-23
|USDCHF
|83
|EURCHF
|-53
|GBPAUD
|18
|EURJPY
|6
|USDJPY
|33
|NQ100.R
|-45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-31K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|526
|NZDUSD
|-68
|USDCAD
|-752
|EURGBP
|1.4K
|AUDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|3.7K
|EURCHF
|-1.7K
|GBPAUD
|2.9K
|EURJPY
|531
|USDJPY
|2.5K
|NQ100.R
|-23K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.56 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +108.76 USD
Макс. убыток в серии: -166.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 31
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
