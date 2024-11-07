SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AKUNHPPMRG
Farizal Kriswandi

AKUNHPPMRG

Farizal Kriswandi
0 comentários
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -26%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
20 (36.36%)
Negociações com perda:
35 (63.64%)
Melhor negociação:
54.56 USD
Pior negociação:
-45.25 USD
Lucro bruto:
547.84 USD (43 183 pips)
Perda bruta:
-773.34 USD (88 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (108.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
128.73 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
47.21%
Depósito máximo carregado:
8.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
28 (50.91%)
Negociações curtas:
27 (49.09%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-4.10 USD
Lucro médio:
27.39 USD
Perda média:
-22.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-166.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.36 USD (8)
Crescimento mensal:
10.14%
Previsão anual:
122.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
298.77 USD
Máximo:
411.63 USD (36.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.79% (411.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.46% (43.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -322
GBPUSD 33
GBPJPY 1
NZDUSD -3
USDCAD -10
EURGBP 56
AUDJPY -23
USDCHF 83
EURCHF -53
GBPAUD 18
EURJPY 6
USDJPY 33
NQ100.R -45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 526
NZDUSD -68
USDCAD -752
EURGBP 1.4K
AUDJPY -1.7K
USDCHF 3.7K
EURCHF -1.7K
GBPAUD 2.9K
EURJPY 531
USDJPY 2.5K
NQ100.R -23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +54.56 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +108.76 USD
Máxima perda consecutiva: -166.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 31
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
305 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
technical only
Sem comentários
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AKUNHPPMRG
30 USD por mês
-26%
0
0
USD
2.2K
USD
57
0%
55
36%
47%
0.70
-4.10
USD
44%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.