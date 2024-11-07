- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
20 (36.36%)
Negociações com perda:
35 (63.64%)
Melhor negociação:
54.56 USD
Pior negociação:
-45.25 USD
Lucro bruto:
547.84 USD (43 183 pips)
Perda bruta:
-773.34 USD (88 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (108.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
128.73 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
47.21%
Depósito máximo carregado:
8.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
28 (50.91%)
Negociações curtas:
27 (49.09%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-4.10 USD
Lucro médio:
27.39 USD
Perda média:
-22.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-166.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.36 USD (8)
Crescimento mensal:
10.14%
Previsão anual:
122.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
298.77 USD
Máximo:
411.63 USD (36.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.79% (411.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.46% (43.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-322
|GBPUSD
|33
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|-3
|USDCAD
|-10
|EURGBP
|56
|AUDJPY
|-23
|USDCHF
|83
|EURCHF
|-53
|GBPAUD
|18
|EURJPY
|6
|USDJPY
|33
|NQ100.R
|-45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-31K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|526
|NZDUSD
|-68
|USDCAD
|-752
|EURGBP
|1.4K
|AUDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|3.7K
|EURCHF
|-1.7K
|GBPAUD
|2.9K
|EURJPY
|531
|USDJPY
|2.5K
|NQ100.R
|-23K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.56 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +108.76 USD
Máxima perda consecutiva: -166.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 31
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
