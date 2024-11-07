SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AKUNHPPMRG
Farizal Kriswandi

AKUNHPPMRG

Farizal Kriswandi
0 comentarios
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
20 (36.36%)
Transacciones Irrentables:
35 (63.64%)
Mejor transacción:
54.56 USD
Peor transacción:
-45.25 USD
Beneficio Bruto:
547.84 USD (43 183 pips)
Pérdidas Brutas:
-773.34 USD (88 534 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (108.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
128.73 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
47.21%
Carga máxima del depósito:
8.56%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
28 (50.91%)
Transacciones Cortas:
27 (49.09%)
Factor de Beneficio:
0.71
Beneficio Esperado:
-4.10 USD
Beneficio medio:
27.39 USD
Pérdidas medias:
-22.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-166.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-201.36 USD (8)
Crecimiento al mes:
10.14%
Pronóstico anual:
122.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
298.77 USD
Máxima:
411.63 USD (36.99%)
Reducción relativa:
De balance:
43.79% (411.63 USD)
De fondos:
6.46% (43.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -322
GBPUSD 33
GBPJPY 1
NZDUSD -3
USDCAD -10
EURGBP 56
AUDJPY -23
USDCHF 83
EURCHF -53
GBPAUD 18
EURJPY 6
USDJPY 33
NQ100.R -45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 526
NZDUSD -68
USDCAD -752
EURGBP 1.4K
AUDJPY -1.7K
USDCHF 3.7K
EURCHF -1.7K
GBPAUD 2.9K
EURJPY 531
USDJPY 2.5K
NQ100.R -23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.56 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +108.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -166.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
