- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
20 (36.36%)
亏损交易:
35 (63.64%)
最好交易:
54.56 USD
最差交易:
-45.25 USD
毛利:
547.84 USD (43 183 pips)
毛利亏损:
-773.34 USD (88 534 pips)
最大连续赢利:
5 (108.76 USD)
最大连续盈利:
128.73 USD (4)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
47.21%
最大入金加载:
8.56%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.55
长期交易:
28 (50.91%)
短期交易:
27 (49.09%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-4.10 USD
平均利润:
27.39 USD
平均损失:
-22.10 USD
最大连续失误:
9 (-166.83 USD)
最大连续亏损:
-201.36 USD (8)
每月增长:
10.14%
年度预测:
122.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
298.77 USD
最大值:
411.63 USD (36.99%)
相对跌幅:
结余:
43.79% (411.63 USD)
净值:
6.46% (43.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-322
|GBPUSD
|33
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|-3
|USDCAD
|-10
|EURGBP
|56
|AUDJPY
|-23
|USDCHF
|83
|EURCHF
|-53
|GBPAUD
|18
|EURJPY
|6
|USDJPY
|33
|NQ100.R
|-45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-31K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|526
|NZDUSD
|-68
|USDCAD
|-752
|EURGBP
|1.4K
|AUDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|3.7K
|EURCHF
|-1.7K
|GBPAUD
|2.9K
|EURJPY
|531
|USDJPY
|2.5K
|NQ100.R
|-23K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 31
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
