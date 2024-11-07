信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AKUNHPPMRG
Farizal Kriswandi

AKUNHPPMRG

Farizal Kriswandi
0条评论
57
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -26%
MaxrichGroup-Real
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
55
盈利交易:
20 (36.36%)
亏损交易:
35 (63.64%)
最好交易:
54.56 USD
最差交易:
-45.25 USD
毛利:
547.84 USD (43 183 pips)
毛利亏损:
-773.34 USD (88 534 pips)
最大连续赢利:
5 (108.76 USD)
最大连续盈利:
128.73 USD (4)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
47.21%
最大入金加载:
8.56%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
-0.55
长期交易:
28 (50.91%)
短期交易:
27 (49.09%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-4.10 USD
平均利润:
27.39 USD
平均损失:
-22.10 USD
最大连续失误:
9 (-166.83 USD)
最大连续亏损:
-201.36 USD (8)
每月增长:
10.14%
年度预测:
122.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
298.77 USD
最大值:
411.63 USD (36.99%)
相对跌幅:
结余:
43.79% (411.63 USD)
净值:
6.46% (43.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -322
GBPUSD 33
GBPJPY 1
NZDUSD -3
USDCAD -10
EURGBP 56
AUDJPY -23
USDCHF 83
EURCHF -53
GBPAUD 18
EURJPY 6
USDJPY 33
NQ100.R -45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 526
NZDUSD -68
USDCAD -752
EURGBP 1.4K
AUDJPY -1.7K
USDCHF 3.7K
EURCHF -1.7K
GBPAUD 2.9K
EURJPY 531
USDJPY 2.5K
NQ100.R -23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +54.56 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +108.76 USD
最大连续亏损: -166.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 31
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
305 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
technical only
没有评论
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AKUNHPPMRG
每月30 USD
-26%
0
0
USD
2.2K
USD
57
0%
55
36%
47%
0.70
-4.10
USD
44%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载