- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
20 (36.36%)
손실 거래:
35 (63.64%)
최고의 거래:
54.56 USD
최악의 거래:
-45.25 USD
총 수익:
547.84 USD (43 183 pips)
총 손실:
-773.34 USD (88 534 pips)
연속 최대 이익:
5 (108.76 USD)
연속 최대 이익:
128.73 USD (4)
샤프 비율:
-0.15
거래 활동:
47.21%
최대 입금량:
8.56%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
-0.55
롱(주식매수):
28 (50.91%)
숏(주식차입매도):
27 (49.09%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-4.10 USD
평균 이익:
27.39 USD
평균 손실:
-22.10 USD
연속 최대 손실:
9 (-166.83 USD)
연속 최대 손실:
-201.36 USD (8)
월별 성장률:
10.14%
연간 예측:
122.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
298.77 USD
최대한의:
411.63 USD (36.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.79% (411.63 USD)
자본금별:
6.46% (43.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-322
|GBPUSD
|33
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|-3
|USDCAD
|-10
|EURGBP
|56
|AUDJPY
|-23
|USDCHF
|83
|EURCHF
|-53
|GBPAUD
|18
|EURJPY
|6
|USDJPY
|33
|NQ100.R
|-45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-31K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|526
|NZDUSD
|-68
|USDCAD
|-752
|EURGBP
|1.4K
|AUDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|3.7K
|EURCHF
|-1.7K
|GBPAUD
|2.9K
|EURJPY
|531
|USDJPY
|2.5K
|NQ100.R
|-23K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.56 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +108.76 USD
연속 최대 손실: -166.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 31
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-26%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
57
0%
55
36%
47%
0.70
-4.10
USD
USD
44%
1:200