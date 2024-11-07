시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AKUNHPPMRG
Farizal Kriswandi

AKUNHPPMRG

Farizal Kriswandi
0 리뷰
57
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
55
이익 거래:
20 (36.36%)
손실 거래:
35 (63.64%)
최고의 거래:
54.56 USD
최악의 거래:
-45.25 USD
총 수익:
547.84 USD (43 183 pips)
총 손실:
-773.34 USD (88 534 pips)
연속 최대 이익:
5 (108.76 USD)
연속 최대 이익:
128.73 USD (4)
샤프 비율:
-0.15
거래 활동:
47.21%
최대 입금량:
8.56%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
-0.55
롱(주식매수):
28 (50.91%)
숏(주식차입매도):
27 (49.09%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-4.10 USD
평균 이익:
27.39 USD
평균 손실:
-22.10 USD
연속 최대 손실:
9 (-166.83 USD)
연속 최대 손실:
-201.36 USD (8)
월별 성장률:
10.14%
연간 예측:
122.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
298.77 USD
최대한의:
411.63 USD (36.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.79% (411.63 USD)
자본금별:
6.46% (43.25 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -322
GBPUSD 33
GBPJPY 1
NZDUSD -3
USDCAD -10
EURGBP 56
AUDJPY -23
USDCHF 83
EURCHF -53
GBPAUD 18
EURJPY 6
USDJPY 33
NQ100.R -45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 526
NZDUSD -68
USDCAD -752
EURGBP 1.4K
AUDJPY -1.7K
USDCHF 3.7K
EURCHF -1.7K
GBPAUD 2.9K
EURJPY 531
USDJPY 2.5K
NQ100.R -23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +54.56 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +108.76 USD
연속 최대 손실: -166.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

technical only
리뷰 없음
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.