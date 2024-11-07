SegnaliSezioni
Farizal Kriswandi

AKUNHPPMRG

Farizal Kriswandi
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -33%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
16 (33.33%)
Loss Trade:
32 (66.67%)
Best Trade:
54.56 USD
Worst Trade:
-45.25 USD
Profitto lordo:
462.91 USD (39 906 pips)
Perdita lorda:
-741.51 USD (85 743 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (108.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.73 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
51.51%
Massimo carico di deposito:
7.76%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
23 (47.92%)
Short Trade:
25 (52.08%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-5.80 USD
Profitto medio:
28.93 USD
Perdita media:
-23.17 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-201.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.36 USD (8)
Crescita mensile:
-9.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
278.60 USD
Massimale:
391.46 USD (35.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.06% (391.46 USD)
Per equità:
6.46% (43.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 2
GBPJPY 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USDJPY 1
NQ100.R 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -322
GBPUSD 13
GBPJPY 12
AUDJPY -23
USDCHF 83
EURCHF -53
GBPAUD 18
EURJPY 6
EURGBP 26
USDJPY 33
NQ100.R -45
NZDUSD -16
USDCAD -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 715
GBPJPY 2.2K
AUDJPY -1.7K
USDCHF 3.7K
EURCHF -1.7K
GBPAUD 2.9K
EURJPY 531
EURGBP 565
USDJPY 2.5K
NQ100.R -23K
NZDUSD -739
USDCAD -737
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.56 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +108.76 USD
Massima perdita consecutiva: -201.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real33
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 11
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 31
298 più
technical only
Non ci sono recensioni
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 07:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.