Trade:
48
Profit Trade:
16 (33.33%)
Loss Trade:
32 (66.67%)
Best Trade:
54.56 USD
Worst Trade:
-45.25 USD
Profitto lordo:
462.91 USD (39 906 pips)
Perdita lorda:
-741.51 USD (85 743 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (108.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.73 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
51.51%
Massimo carico di deposito:
7.76%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
23 (47.92%)
Short Trade:
25 (52.08%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-5.80 USD
Profitto medio:
28.93 USD
Perdita media:
-23.17 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-201.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.36 USD (8)
Crescita mensile:
-9.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
278.60 USD
Massimale:
391.46 USD (35.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.06% (391.46 USD)
Per equità:
6.46% (43.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-322
|GBPUSD
|13
|GBPJPY
|12
|AUDJPY
|-23
|USDCHF
|83
|EURCHF
|-53
|GBPAUD
|18
|EURJPY
|6
|EURGBP
|26
|USDJPY
|33
|NQ100.R
|-45
|NZDUSD
|-16
|USDCAD
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-31K
|GBPUSD
|715
|GBPJPY
|2.2K
|AUDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|3.7K
|EURCHF
|-1.7K
|GBPAUD
|2.9K
|EURJPY
|531
|EURGBP
|565
|USDJPY
|2.5K
|NQ100.R
|-23K
|NZDUSD
|-739
|USDCAD
|-737
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +54.56 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +108.76 USD
Massima perdita consecutiva: -201.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 31
technical only
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-33%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
44
0%
48
33%
52%
0.62
-5.80
USD
USD
40%
1:200