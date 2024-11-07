シグナルセクション
Farizal Kriswandi

AKUNHPPMRG

Farizal Kriswandi
レビュー0件
57週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
20 (36.36%)
損失トレード:
35 (63.64%)
ベストトレード:
54.56 USD
最悪のトレード:
-45.25 USD
総利益:
547.84 USD (43 183 pips)
総損失:
-773.34 USD (88 534 pips)
最大連続の勝ち:
5 (108.76 USD)
最大連続利益:
128.73 USD (4)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
47.21%
最大入金額:
8.56%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
28 (50.91%)
短いトレード:
27 (49.09%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-4.10 USD
平均利益:
27.39 USD
平均損失:
-22.10 USD
最大連続の負け:
9 (-166.83 USD)
最大連続損失:
-201.36 USD (8)
月間成長:
10.14%
年間予想:
122.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
298.77 USD
最大の:
411.63 USD (36.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.79% (411.63 USD)
エクイティによる:
6.46% (43.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -322
GBPUSD 33
GBPJPY 1
NZDUSD -3
USDCAD -10
EURGBP 56
AUDJPY -23
USDCHF 83
EURCHF -53
GBPAUD 18
EURJPY 6
USDJPY 33
NQ100.R -45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 526
NZDUSD -68
USDCAD -752
EURGBP 1.4K
AUDJPY -1.7K
USDCHF 3.7K
EURCHF -1.7K
GBPAUD 2.9K
EURJPY 531
USDJPY 2.5K
NQ100.R -23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +54.56 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +108.76 USD
最大連続損失: -166.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 31
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
305 より多く...
technical only
レビューなし
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
