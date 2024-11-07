- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
20 (36.36%)
損失トレード:
35 (63.64%)
ベストトレード:
54.56 USD
最悪のトレード:
-45.25 USD
総利益:
547.84 USD (43 183 pips)
総損失:
-773.34 USD (88 534 pips)
最大連続の勝ち:
5 (108.76 USD)
最大連続利益:
128.73 USD (4)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
47.21%
最大入金額:
8.56%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
28 (50.91%)
短いトレード:
27 (49.09%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-4.10 USD
平均利益:
27.39 USD
平均損失:
-22.10 USD
最大連続の負け:
9 (-166.83 USD)
最大連続損失:
-201.36 USD (8)
月間成長:
10.14%
年間予想:
122.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
298.77 USD
最大の:
411.63 USD (36.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.79% (411.63 USD)
エクイティによる:
6.46% (43.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-322
|GBPUSD
|33
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|-3
|USDCAD
|-10
|EURGBP
|56
|AUDJPY
|-23
|USDCHF
|83
|EURCHF
|-53
|GBPAUD
|18
|EURJPY
|6
|USDJPY
|33
|NQ100.R
|-45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-31K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPJPY
|526
|NZDUSD
|-68
|USDCAD
|-752
|EURGBP
|1.4K
|AUDJPY
|-1.7K
|USDCHF
|3.7K
|EURCHF
|-1.7K
|GBPAUD
|2.9K
|EURJPY
|531
|USDJPY
|2.5K
|NQ100.R
|-23K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +54.56 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +108.76 USD
最大連続損失: -166.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 31
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
