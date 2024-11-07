SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AKUNHPPMRG
Farizal Kriswandi

AKUNHPPMRG

Farizal Kriswandi
0 avis
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -33%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
16 (33.33%)
Perte trades:
32 (66.67%)
Meilleure transaction:
54.56 USD
Pire transaction:
-45.25 USD
Bénéfice brut:
462.91 USD (39 906 pips)
Perte brute:
-741.51 USD (85 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (108.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
128.73 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.23
Activité de trading:
51.51%
Charge de dépôt maximale:
7.76%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.71
Longs trades:
23 (47.92%)
Courts trades:
25 (52.08%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-5.80 USD
Bénéfice moyen:
28.93 USD
Perte moyenne:
-23.17 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-201.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.36 USD (8)
Croissance mensuelle:
-9.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
278.60 USD
Maximal:
391.46 USD (35.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.06% (391.46 USD)
Par fonds propres:
6.46% (43.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 2
GBPJPY 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USDJPY 1
NQ100.R 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -322
GBPUSD 13
GBPJPY 12
AUDJPY -23
USDCHF 83
EURCHF -53
GBPAUD 18
EURJPY 6
EURGBP 26
USDJPY 33
NQ100.R -45
NZDUSD -16
USDCAD -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 715
GBPJPY 2.2K
AUDJPY -1.7K
USDCHF 3.7K
EURCHF -1.7K
GBPAUD 2.9K
EURJPY 531
EURGBP 565
USDJPY 2.5K
NQ100.R -23K
NZDUSD -739
USDCAD -737
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.56 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +108.76 USD
Perte consécutive maximale: -201.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real33
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 11
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 31
technical only
Aucun avis
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 07:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 22:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
