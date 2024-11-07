SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AKUNHPPMRG
Farizal Kriswandi

AKUNHPPMRG

Farizal Kriswandi
0 Bewertungen
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -26%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
55
Gewinntrades:
20 (36.36%)
Verlusttrades:
35 (63.64%)
Bester Trade:
54.56 USD
Schlechtester Trade:
-45.25 USD
Bruttoprofit:
547.84 USD (43 183 pips)
Bruttoverlust:
-773.34 USD (88 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (108.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
128.73 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
47.21%
Max deposit load:
8.56%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
-0.55
Long-Positionen:
28 (50.91%)
Short-Positionen:
27 (49.09%)
Profit-Faktor:
0.71
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-166.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-201.36 USD (8)
Wachstum pro Monat :
10.14%
Jahresprognose:
122.99%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
298.77 USD
Maximaler:
411.63 USD (36.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.79% (411.63 USD)
Kapital:
6.46% (43.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 31
GBPUSD 3
GBPJPY 3
NZDUSD 3
USDCAD 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
USDCHF 2
EURCHF 2
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -322
GBPUSD 33
GBPJPY 1
NZDUSD -3
USDCAD -10
EURGBP 56
AUDJPY -23
USDCHF 83
EURCHF -53
GBPAUD 18
EURJPY 6
USDJPY 33
NQ100.R -45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 1.4K
GBPJPY 526
NZDUSD -68
USDCAD -752
EURGBP 1.4K
AUDJPY -1.7K
USDCHF 3.7K
EURCHF -1.7K
GBPAUD 2.9K
EURJPY 531
USDJPY 2.5K
NQ100.R -23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.56 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -166.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 31
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
noch 305 ...
technical only
Keine Bewertungen
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 07:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 03:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
