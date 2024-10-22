SinyallerBölümler
Kamil Filip Maleszka

Dax mini

Kamil Filip Maleszka
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 451%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 131
Kârla kapanan işlemler:
3 311 (80.15%)
Zararla kapanan işlemler:
820 (19.85%)
En iyi işlem:
947.92 USD
En kötü işlem:
-902.14 USD
Brüt kâr:
27 595.12 USD (1 274 389 pips)
Brüt zarar:
-24 174.80 USD (901 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (268.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 115.94 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.49%
Maks. mevduat yükü:
114.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
2 204 (53.35%)
Satış işlemleri:
1 927 (46.65%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
8.33 USD
Ortalama zarar:
-29.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-539.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 841.75 USD (6)
Aylık büyüme:
10.42%
Yıllık tahmin:
126.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.14 USD
Maksimum:
2 240.03 USD (42.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.30% (766.27 USD)
Varlığa göre:
41.19% (809.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.DE40Cash 4131
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.DE40Cash 3.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.DE40Cash 373K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +947.92 USD
En kötü işlem: -902 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +268.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -539.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

new dax mini account
İnceleme yok
