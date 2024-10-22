- 成长
交易:
5 063
盈利交易:
4 051 (80.01%)
亏损交易:
1 012 (19.99%)
最好交易:
947.92 USD
最差交易:
-902.14 USD
毛利:
35 539.74 USD (1 529 913 pips)
毛利亏损:
-31 089.56 USD (1 086 459 pips)
最大连续赢利:
22 (268.25 USD)
最大连续盈利:
2 115.94 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
76.51%
最大入金加载:
114.61%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.99
长期交易:
2 679 (52.91%)
短期交易:
2 384 (47.09%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
8.77 USD
平均损失:
-30.72 USD
最大连续失误:
9 (-539.84 USD)
最大连续亏损:
-1 841.75 USD (6)
每月增长:
0.97%
年度预测:
11.78%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10.14 USD
最大值:
2 240.03 USD (42.29%)
相对跌幅:
结余:
39.30% (766.27 USD)
净值:
41.19% (809.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|5063
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.DE40Cash
|4.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.DE40Cash
|443K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +947.92 USD
最差交易: -902 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +268.25 USD
最大连续亏损: -539.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
new dax mini account
没有评论
