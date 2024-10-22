SinaisSeções
Kamil Filip Maleszka

Dax mini

Kamil Filip Maleszka
0 comentários
Confiabilidade
66 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 577%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 063
Negociações com lucro:
4 051 (80.01%)
Negociações com perda:
1 012 (19.99%)
Melhor negociação:
947.92 USD
Pior negociação:
-902.14 USD
Lucro bruto:
35 539.74 USD (1 529 913 pips)
Perda bruta:
-31 089.56 USD (1 086 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (268.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 115.94 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
76.51%
Depósito máximo carregado:
114.61%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.99
Negociações longas:
2 679 (52.91%)
Negociações curtas:
2 384 (47.09%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
8.77 USD
Perda média:
-30.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-539.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 841.75 USD (6)
Crescimento mensal:
2.34%
Previsão anual:
28.35%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.14 USD
Máximo:
2 240.03 USD (42.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.30% (766.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.19% (809.82 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
.DE40Cash 5063
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.DE40Cash 4.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.DE40Cash 443K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

new dax mini account
Sem comentários
2025.12.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
