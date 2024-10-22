SignaleKategorien
Kamil Filip Maleszka

Dax mini

Kamil Filip Maleszka
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
66 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 577%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 063
Gewinntrades:
4 051 (80.01%)
Verlusttrades:
1 012 (19.99%)
Bester Trade:
947.92 USD
Schlechtester Trade:
-902.14 USD
Bruttoprofit:
35 539.74 USD (1 529 913 pips)
Bruttoverlust:
-31 089.56 USD (1 086 459 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (268.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 115.94 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
76.51%
Max deposit load:
114.61%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.99
Long-Positionen:
2 679 (52.91%)
Short-Positionen:
2 384 (47.09%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-539.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 841.75 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.98%
Jahresprognose:
36.22%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.14 USD
Maximaler:
2 240.03 USD (42.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.30% (766.27 USD)
Kapital:
41.19% (809.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.DE40Cash 5063
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.DE40Cash 4.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.DE40Cash 443K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +947.92 USD
Schlechtester Trade: -902 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +268.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -539.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

new dax mini account
Keine Bewertungen
2025.12.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
