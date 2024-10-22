- 자본
- 축소
트레이드:
5 063
이익 거래:
4 051 (80.01%)
손실 거래:
1 012 (19.99%)
최고의 거래:
947.92 USD
최악의 거래:
-902.14 USD
총 수익:
35 539.74 USD (1 529 913 pips)
총 손실:
-31 089.56 USD (1 086 459 pips)
연속 최대 이익:
22 (268.25 USD)
연속 최대 이익:
2 115.94 USD (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
72.79%
최대 입금량:
114.61%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
2 679 (52.91%)
숏(주식차입매도):
2 384 (47.09%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
8.77 USD
평균 손실:
-30.72 USD
연속 최대 손실:
9 (-539.84 USD)
연속 최대 손실:
-1 841.75 USD (6)
월별 성장률:
0.88%
연간 예측:
10.67%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.14 USD
최대한의:
2 240.03 USD (42.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.30% (766.27 USD)
자본금별:
41.19% (809.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|5063
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.DE40Cash
|4.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.DE40Cash
|443K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +947.92 USD
최악의 거래: -902 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +268.25 USD
연속 최대 손실: -539.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
