Kamil Filip Maleszka

Dax mini

Kamil Filip Maleszka
0 отзывов
Надежность
66 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 577%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 063
Прибыльных трейдов:
4 051 (80.01%)
Убыточных трейдов:
1 012 (19.99%)
Лучший трейд:
947.92 USD
Худший трейд:
-902.14 USD
Общая прибыль:
35 539.74 USD (1 529 913 pips)
Общий убыток:
-31 089.56 USD (1 086 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (268.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 115.94 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
76.51%
Макс. загрузка депозита:
114.61%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
2 679 (52.91%)
Коротких трейдов:
2 384 (47.09%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
8.77 USD
Средний убыток:
-30.72 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-539.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 841.75 USD (6)
Прирост в месяц:
2.95%
Годовой прогноз:
38.17%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.14 USD
Максимальная:
2 240.03 USD (42.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.30% (766.27 USD)
По эквити:
41.19% (809.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.DE40Cash 5063
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.DE40Cash 4.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.DE40Cash 443K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +947.92 USD
Худший трейд: -902 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +268.25 USD
Макс. убыток в серии: -539.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

new dax mini account
Нет отзывов
2025.12.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dax mini
30 USD в месяц
577%
0
0
USD
5.5K
USD
66
99%
5 063
80%
77%
1.14
0.88
USD
41%
1:500
