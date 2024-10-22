- Прирост
Всего трейдов:
5 063
Прибыльных трейдов:
4 051 (80.01%)
Убыточных трейдов:
1 012 (19.99%)
Лучший трейд:
947.92 USD
Худший трейд:
-902.14 USD
Общая прибыль:
35 539.74 USD (1 529 913 pips)
Общий убыток:
-31 089.56 USD (1 086 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (268.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 115.94 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
76.51%
Макс. загрузка депозита:
114.61%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
2 679 (52.91%)
Коротких трейдов:
2 384 (47.09%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
8.77 USD
Средний убыток:
-30.72 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-539.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 841.75 USD (6)
Прирост в месяц:
2.95%
Годовой прогноз:
38.17%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.14 USD
Максимальная:
2 240.03 USD (42.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.30% (766.27 USD)
По эквити:
41.19% (809.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|5063
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.DE40Cash
|4.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.DE40Cash
|443K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +947.92 USD
Худший трейд: -902 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +268.25 USD
Макс. убыток в серии: -539.84 USD
new dax mini account
