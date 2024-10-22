- 成長
トレード:
5 063
利益トレード:
4 051 (80.01%)
損失トレード:
1 012 (19.99%)
ベストトレード:
947.92 USD
最悪のトレード:
-902.14 USD
総利益:
35 539.74 USD (1 529 913 pips)
総損失:
-31 089.56 USD (1 086 459 pips)
最大連続の勝ち:
22 (268.25 USD)
最大連続利益:
2 115.94 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
76.51%
最大入金額:
114.61%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.99
長いトレード:
2 679 (52.91%)
短いトレード:
2 384 (47.09%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
8.77 USD
平均損失:
-30.72 USD
最大連続の負け:
9 (-539.84 USD)
最大連続損失:
-1 841.75 USD (6)
月間成長:
2.98%
年間予想:
36.22%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.14 USD
最大の:
2 240.03 USD (42.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.30% (766.27 USD)
エクイティによる:
41.19% (809.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|5063
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.DE40Cash
|4.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.DE40Cash
|443K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +947.92 USD
最悪のトレード: -902 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +268.25 USD
最大連続損失: -539.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
