Kamil Filip Maleszka

Dax mini

Kamil Filip Maleszka
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 451%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 131
Profit Trade:
3 311 (80.15%)
Loss Trade:
820 (19.85%)
Best Trade:
947.92 USD
Worst Trade:
-902.14 USD
Profitto lordo:
27 595.12 USD (1 274 389 pips)
Perdita lorda:
-24 174.80 USD (901 346 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (268.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 115.94 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
73.49%
Massimo carico di deposito:
114.61%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
2 204 (53.35%)
Short Trade:
1 927 (46.65%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
8.33 USD
Perdita media:
-29.48 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-539.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 841.75 USD (6)
Crescita mensile:
10.64%
Previsione annuale:
128.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.14 USD
Massimale:
2 240.03 USD (42.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.30% (766.27 USD)
Per equità:
41.19% (809.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 4131
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash 3.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash 373K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +947.92 USD
Worst Trade: -902 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +268.25 USD
Massima perdita consecutiva: -539.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

new dax mini account
Non ci sono recensioni
