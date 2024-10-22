SignauxSections
Kamil Filip Maleszka

Dax mini

Kamil Filip Maleszka
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 451%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 131
Bénéfice trades:
3 311 (80.15%)
Perte trades:
820 (19.85%)
Meilleure transaction:
947.92 USD
Pire transaction:
-902.14 USD
Bénéfice brut:
27 595.12 USD (1 274 389 pips)
Perte brute:
-24 174.80 USD (901 346 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (268.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 115.94 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
73.49%
Charge de dépôt maximale:
114.61%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
76
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.53
Longs trades:
2 204 (53.35%)
Courts trades:
1 927 (46.65%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
8.33 USD
Perte moyenne:
-29.48 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-539.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 841.75 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.27%
Prévision annuelle:
138.09%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.14 USD
Maximal:
2 240.03 USD (42.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.30% (766.27 USD)
Par fonds propres:
41.19% (809.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.DE40Cash 4131
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.DE40Cash 3.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.DE40Cash 373K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +947.92 USD
Pire transaction: -902 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +268.25 USD
Perte consécutive maximale: -539.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

new dax mini account
Aucun avis
2025.09.26 10:42
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dax mini
30 USD par mois
451%
0
0
USD
4.5K
USD
55
99%
4 131
80%
73%
1.14
0.83
USD
41%
1:500
