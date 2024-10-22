SeñalesSecciones
Kamil Filip Maleszka

Dax mini

Kamil Filip Maleszka
0 comentarios
Fiabilidad
66 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 577%
RoboForex-ECN-3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 063
Transacciones Rentables:
4 051 (80.01%)
Transacciones Irrentables:
1 012 (19.99%)
Mejor transacción:
947.92 USD
Peor transacción:
-902.14 USD
Beneficio Bruto:
35 539.74 USD (1 529 913 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 089.56 USD (1 086 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (268.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 115.94 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
76.51%
Carga máxima del depósito:
114.61%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.99
Transacciones Largas:
2 679 (52.91%)
Transacciones Cortas:
2 384 (47.09%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
8.77 USD
Pérdidas medias:
-30.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-539.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 841.75 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.34%
Pronóstico anual:
28.35%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.14 USD
Máxima:
2 240.03 USD (42.29%)
Reducción relativa:
De balance:
39.30% (766.27 USD)
De fondos:
41.19% (809.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.DE40Cash 5063
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.DE40Cash 4.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.DE40Cash 443K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +947.92 USD
Peor transacción: -902 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +268.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -539.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

new dax mini account
No hay comentarios
2025.12.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 11:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 09:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
