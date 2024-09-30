SinyallerBölümler
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

Souei Chin
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 67%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
49 (36.84%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (63.16%)
En iyi işlem:
5 362.00 JPY
En kötü işlem:
-2 686.00 JPY
Brüt kâr:
29 959.65 JPY (20 375 pips)
Brüt zarar:
-22 602.00 JPY (15 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 422.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
7 232.00 JPY (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
96.65%
Maks. mevduat yükü:
38.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
65 (48.87%)
Satış işlemleri:
68 (51.13%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
55.32 JPY
Ortalama kâr:
611.42 JPY
Ortalama zarar:
-269.07 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2 904.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-4 725.00 JPY (8)
Aylık büyüme:
15.11%
Yıllık tahmin:
183.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 020.00 JPY
Maksimum:
5 099.00 JPY (25.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.04% (4 795.00 JPY)
Varlığa göre:
22.96% (2 834.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD-b 133
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD-b 64
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD-b 5.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 362.00 JPY
En kötü işlem: -2 686 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 422.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 904.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
İnceleme yok
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 03:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.23 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 09:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
