İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
49 (36.84%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (63.16%)
En iyi işlem:
5 362.00 JPY
En kötü işlem:
-2 686.00 JPY
Brüt kâr:
29 959.65 JPY (20 375 pips)
Brüt zarar:
-22 602.00 JPY (15 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 422.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
7 232.00 JPY (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
96.65%
Maks. mevduat yükü:
38.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
65 (48.87%)
Satış işlemleri:
68 (51.13%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
55.32 JPY
Ortalama kâr:
611.42 JPY
Ortalama zarar:
-269.07 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2 904.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-4 725.00 JPY (8)
Aylık büyüme:
15.11%
Yıllık tahmin:
183.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 020.00 JPY
Maksimum:
5 099.00 JPY (25.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.04% (4 795.00 JPY)
Varlığa göre:
22.96% (2 834.00 JPY)
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
