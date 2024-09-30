- 成长
交易:
156
盈利交易:
54 (34.61%)
亏损交易:
102 (65.38%)
最好交易:
5 362.00 JPY
最差交易:
-2 686.00 JPY
毛利:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
毛利亏损:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
最大连续赢利:
4 (1 422.00 JPY)
最大连续盈利:
7 232.00 JPY (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
96.65%
最大入金加载:
38.34%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.96
长期交易:
76 (48.72%)
短期交易:
80 (51.28%)
利润因子:
1.17
预期回报:
31.36 JPY
平均利润:
608.86 JPY
平均损失:
-274.38 JPY
最大连续失误:
14 (-2 904.00 JPY)
最大连续亏损:
-4 725.00 JPY (8)
每月增长:
-5.98%
年度预测:
-72.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 020.00 JPY
最大值:
5 099.00 JPY (25.71%)
相对跌幅:
结余:
34.04% (4 795.00 JPY)
净值:
22.96% (2 834.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD-b
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD-b
|43
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD-b
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 362.00 JPY
最差交易: -2 686 JPY
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 422.00 JPY
最大连续亏损: -2 904.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
没有评论
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
15K
JPY
JPY
59
100%
156
34%
97%
1.17
31.36
JPY
JPY
34%
1:25