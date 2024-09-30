信号部分
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

Souei Chin
0条评论
可靠性
59
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 44%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
156
盈利交易:
54 (34.61%)
亏损交易:
102 (65.38%)
最好交易:
5 362.00 JPY
最差交易:
-2 686.00 JPY
毛利:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
毛利亏损:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
最大连续赢利:
4 (1 422.00 JPY)
最大连续盈利:
7 232.00 JPY (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
96.65%
最大入金加载:
38.34%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.96
长期交易:
76 (48.72%)
短期交易:
80 (51.28%)
利润因子:
1.17
预期回报:
31.36 JPY
平均利润:
608.86 JPY
平均损失:
-274.38 JPY
最大连续失误:
14 (-2 904.00 JPY)
最大连续亏损:
-4 725.00 JPY (8)
每月增长:
-5.98%
年度预测:
-72.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2 020.00 JPY
最大值:
5 099.00 JPY (25.71%)
相对跌幅:
结余:
34.04% (4 795.00 JPY)
净值:
22.96% (2 834.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSD-b 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSD-b 43
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSD-b 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 362.00 JPY
最差交易: -2 686 JPY
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 422.00 JPY
最大连续亏损: -2 904.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
没有评论
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Greater TrendFollowV3
每月30 USD
44%
0
0
USD
15K
JPY
59
100%
156
34%
97%
1.17
31.36
JPY
34%
1:25
