- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
54 (34.61%)
Verlusttrades:
102 (65.38%)
Bester Trade:
5 362.00 JPY
Schlechtester Trade:
-2 686.00 JPY
Bruttoprofit:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
Bruttoverlust:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1 422.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 232.00 JPY (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
96.65%
Max deposit load:
38.34%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.96
Long-Positionen:
76 (48.72%)
Short-Positionen:
80 (51.28%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
31.36 JPY
Durchschnittlicher Profit:
608.86 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-274.38 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-2 904.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 725.00 JPY (8)
Wachstum pro Monat :
-5.98%
Jahresprognose:
-72.61%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 020.00 JPY
Maximaler:
5 099.00 JPY (25.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.04% (4 795.00 JPY)
Kapital:
22.96% (2 834.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDUSD-b
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDUSD-b
|43
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDUSD-b
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 362.00 JPY
Schlechtester Trade: -2 686 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 422.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 904.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
USD
15K
JPY
JPY
59
100%
156
34%
97%
1.17
31.36
JPY
JPY
34%
1:25