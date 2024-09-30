SignaleKategorien
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

Souei Chin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 44%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
54 (34.61%)
Verlusttrades:
102 (65.38%)
Bester Trade:
5 362.00 JPY
Schlechtester Trade:
-2 686.00 JPY
Bruttoprofit:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
Bruttoverlust:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1 422.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 232.00 JPY (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
96.65%
Max deposit load:
38.34%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.96
Long-Positionen:
76 (48.72%)
Short-Positionen:
80 (51.28%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
31.36 JPY
Durchschnittlicher Profit:
608.86 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-274.38 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-2 904.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 725.00 JPY (8)
Wachstum pro Monat :
-5.98%
Jahresprognose:
-72.61%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 020.00 JPY
Maximaler:
5 099.00 JPY (25.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.04% (4 795.00 JPY)
Kapital:
22.96% (2 834.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDUSD-b 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSD-b 43
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSD-b 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 362.00 JPY
Schlechtester Trade: -2 686 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 422.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 904.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
Keine Bewertungen
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
