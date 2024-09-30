SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Greater TrendFollowV3
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

Souei Chin
0 comentarios
Fiabilidad
59 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 44%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
54 (34.61%)
Transacciones Irrentables:
102 (65.38%)
Mejor transacción:
5 362.00 JPY
Peor transacción:
-2 686.00 JPY
Beneficio Bruto:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (1 422.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
7 232.00 JPY (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
96.65%
Carga máxima del depósito:
38.34%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.96
Transacciones Largas:
76 (48.72%)
Transacciones Cortas:
80 (51.28%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
31.36 JPY
Beneficio medio:
608.86 JPY
Pérdidas medias:
-274.38 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-2 904.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 725.00 JPY (8)
Crecimiento al mes:
-5.98%
Pronóstico anual:
-72.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 020.00 JPY
Máxima:
5 099.00 JPY (25.71%)
Reducción relativa:
De balance:
34.04% (4 795.00 JPY)
De fondos:
22.96% (2 834.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSD-b 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSD-b 43
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSD-b 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 362.00 JPY
Peor transacción: -2 686 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 422.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -2 904.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Greater TrendFollowV3
30 USD al mes
44%
0
0
USD
15K
JPY
59
100%
156
34%
97%
1.17
31.36
JPY
34%
1:25
