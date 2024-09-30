- Incremento
Total de Trades:
156
Transacciones Rentables:
54 (34.61%)
Transacciones Irrentables:
102 (65.38%)
Mejor transacción:
5 362.00 JPY
Peor transacción:
-2 686.00 JPY
Beneficio Bruto:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (1 422.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
7 232.00 JPY (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
96.65%
Carga máxima del depósito:
38.34%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.96
Transacciones Largas:
76 (48.72%)
Transacciones Cortas:
80 (51.28%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
31.36 JPY
Beneficio medio:
608.86 JPY
Pérdidas medias:
-274.38 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-2 904.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 725.00 JPY (8)
Crecimiento al mes:
-5.98%
Pronóstico anual:
-72.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 020.00 JPY
Máxima:
5 099.00 JPY (25.71%)
Reducción relativa:
De balance:
34.04% (4 795.00 JPY)
De fondos:
22.96% (2 834.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDUSD-b
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDUSD-b
|43
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDUSD-b
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5 362.00 JPY
Peor transacción: -2 686 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 422.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -2 904.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
