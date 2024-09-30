- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
54 (34.61%)
Negociações com perda:
102 (65.38%)
Melhor negociação:
5 362.00 JPY
Pior negociação:
-2 686.00 JPY
Lucro bruto:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
Perda bruta:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 422.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
7 232.00 JPY (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
96.65%
Depósito máximo carregado:
38.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
76 (48.72%)
Negociações curtas:
80 (51.28%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
31.36 JPY
Lucro médio:
608.86 JPY
Perda média:
-274.38 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-2 904.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-4 725.00 JPY (8)
Crescimento mensal:
-5.98%
Previsão anual:
-72.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 020.00 JPY
Máximo:
5 099.00 JPY (25.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.04% (4 795.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
22.96% (2 834.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSD-b
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSD-b
|43
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSD-b
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 362.00 JPY
Pior negociação: -2 686 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 422.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -2 904.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
44%
0
0
USD
USD
15K
JPY
JPY
59
100%
156
34%
97%
1.17
31.36
JPY
JPY
34%
1:25