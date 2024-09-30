SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Greater TrendFollowV3
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

Souei Chin
0 comentários
Confiabilidade
59 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 44%
OANDA-v20 Live-3
1:25
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
54 (34.61%)
Negociações com perda:
102 (65.38%)
Melhor negociação:
5 362.00 JPY
Pior negociação:
-2 686.00 JPY
Lucro bruto:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
Perda bruta:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1 422.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
7 232.00 JPY (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
96.65%
Depósito máximo carregado:
38.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
76 (48.72%)
Negociações curtas:
80 (51.28%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
31.36 JPY
Lucro médio:
608.86 JPY
Perda média:
-274.38 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-2 904.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-4 725.00 JPY (8)
Crescimento mensal:
-5.98%
Previsão anual:
-72.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 020.00 JPY
Máximo:
5 099.00 JPY (25.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.04% (4 795.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
22.96% (2 834.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSD-b 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSD-b 43
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSD-b 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 362.00 JPY
Pior negociação: -2 686 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 422.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -2 904.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
Sem comentários
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Greater TrendFollowV3
30 USD por mês
44%
0
0
USD
15K
JPY
59
100%
156
34%
97%
1.17
31.36
JPY
34%
1:25
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.