- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
49 (36.84%)
Loss Trade:
84 (63.16%)
Best Trade:
5 362.00 JPY
Worst Trade:
-2 686.00 JPY
Profitto lordo:
29 959.65 JPY (20 375 pips)
Perdita lorda:
-22 602.00 JPY (15 168 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 422.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
7 232.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
96.65%
Massimo carico di deposito:
38.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
65 (48.87%)
Short Trade:
68 (51.13%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
55.32 JPY
Profitto medio:
611.42 JPY
Perdita media:
-269.07 JPY
Massime perdite consecutive:
14 (-2 904.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-4 725.00 JPY (8)
Crescita mensile:
15.11%
Previsione annuale:
183.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 020.00 JPY
Massimale:
5 099.00 JPY (25.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.04% (4 795.00 JPY)
Per equità:
22.96% (2 834.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD-b
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD-b
|64
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD-b
|5.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 362.00 JPY
Worst Trade: -2 686 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 422.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -2 904.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
67%
0
0
USD
USD
18K
JPY
JPY
45
100%
133
36%
97%
1.32
55.32
JPY
JPY
34%
1:25