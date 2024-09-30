SegnaliSezioni
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

Souei Chin
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 67%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
49 (36.84%)
Loss Trade:
84 (63.16%)
Best Trade:
5 362.00 JPY
Worst Trade:
-2 686.00 JPY
Profitto lordo:
29 959.65 JPY (20 375 pips)
Perdita lorda:
-22 602.00 JPY (15 168 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 422.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
7 232.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
96.65%
Massimo carico di deposito:
38.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
65 (48.87%)
Short Trade:
68 (51.13%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
55.32 JPY
Profitto medio:
611.42 JPY
Perdita media:
-269.07 JPY
Massime perdite consecutive:
14 (-2 904.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-4 725.00 JPY (8)
Crescita mensile:
15.11%
Previsione annuale:
183.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 020.00 JPY
Massimale:
5 099.00 JPY (25.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.04% (4 795.00 JPY)
Per equità:
22.96% (2 834.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD-b 133
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD-b 64
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD-b 5.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 362.00 JPY
Worst Trade: -2 686 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 422.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -2 904.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
Non ci sono recensioni
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 03:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.23 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 09:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
