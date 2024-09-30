- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
49 (36.84%)
Perte trades:
84 (63.16%)
Meilleure transaction:
5 362.00 JPY
Pire transaction:
-2 686.00 JPY
Bénéfice brut:
29 959.65 JPY (20 375 pips)
Perte brute:
-22 602.00 JPY (15 168 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1 422.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
7 232.00 JPY (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
96.65%
Charge de dépôt maximale:
38.34%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.44
Longs trades:
65 (48.87%)
Courts trades:
68 (51.13%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
55.32 JPY
Bénéfice moyen:
611.42 JPY
Perte moyenne:
-269.07 JPY
Pertes consécutives maximales:
14 (-2 904.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-4 725.00 JPY (8)
Croissance mensuelle:
15.11%
Prévision annuelle:
183.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 020.00 JPY
Maximal:
5 099.00 JPY (25.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.04% (4 795.00 JPY)
Par fonds propres:
22.96% (2 834.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDUSD-b
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDUSD-b
|64
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDUSD-b
|5.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 362.00 JPY
Pire transaction: -2 686 JPY
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 422.00 JPY
Perte consécutive maximale: -2 904.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
67%
0
0
USD
USD
18K
JPY
JPY
45
100%
133
36%
97%
1.32
55.32
JPY
JPY
34%
1:25