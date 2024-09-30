SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Greater TrendFollowV3
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

Souei Chin
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 67%
OANDA-v20 Live-3
1:25
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
49 (36.84%)
Perte trades:
84 (63.16%)
Meilleure transaction:
5 362.00 JPY
Pire transaction:
-2 686.00 JPY
Bénéfice brut:
29 959.65 JPY (20 375 pips)
Perte brute:
-22 602.00 JPY (15 168 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (1 422.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
7 232.00 JPY (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
96.65%
Charge de dépôt maximale:
38.34%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.44
Longs trades:
65 (48.87%)
Courts trades:
68 (51.13%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
55.32 JPY
Bénéfice moyen:
611.42 JPY
Perte moyenne:
-269.07 JPY
Pertes consécutives maximales:
14 (-2 904.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-4 725.00 JPY (8)
Croissance mensuelle:
15.11%
Prévision annuelle:
183.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 020.00 JPY
Maximal:
5 099.00 JPY (25.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.04% (4 795.00 JPY)
Par fonds propres:
22.96% (2 834.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD-b 133
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD-b 64
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD-b 5.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 362.00 JPY
Pire transaction: -2 686 JPY
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 422.00 JPY
Perte consécutive maximale: -2 904.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
Aucun avis
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 03:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.23 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 09:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Greater TrendFollowV3
30 USD par mois
67%
0
0
USD
18K
JPY
45
100%
133
36%
97%
1.32
55.32
JPY
34%
1:25
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.