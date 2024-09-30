- 자본
- 축소
트레이드:
160
이익 거래:
57 (35.62%)
손실 거래:
103 (64.38%)
최고의 거래:
5 362.00 JPY
최악의 거래:
-2 686.00 JPY
총 수익:
34 192.65 JPY (23 108 pips)
총 손실:
-28 109.00 JPY (18 747 pips)
연속 최대 이익:
4 (1 422.00 JPY)
연속 최대 이익:
7 232.00 JPY (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
96.65%
최대 입금량:
38.34%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.19
롱(주식매수):
78 (48.75%)
숏(주식차입매도):
82 (51.25%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
38.02 JPY
평균 이익:
599.87 JPY
평균 손실:
-272.90 JPY
연속 최대 손실:
14 (-2 904.00 JPY)
연속 최대 손실:
-4 725.00 JPY (8)
월별 성장률:
6.95%
연간 예측:
84.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 020.00 JPY
최대한의:
5 099.00 JPY (25.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.04% (4 795.00 JPY)
자본금별:
22.96% (2 834.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDUSD-b
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDUSD-b
|53
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDUSD-b
|4.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 362.00 JPY
최악의 거래: -2 686 JPY
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 422.00 JPY
연속 최대 손실: -2 904.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
리뷰 없음
