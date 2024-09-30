시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Greater TrendFollowV3
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

Souei Chin
0 리뷰
안정성
60
0 / 0 USD
월별 3000 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 55%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
160
이익 거래:
57 (35.62%)
손실 거래:
103 (64.38%)
최고의 거래:
5 362.00 JPY
최악의 거래:
-2 686.00 JPY
총 수익:
34 192.65 JPY (23 108 pips)
총 손실:
-28 109.00 JPY (18 747 pips)
연속 최대 이익:
4 (1 422.00 JPY)
연속 최대 이익:
7 232.00 JPY (3)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
96.65%
최대 입금량:
38.34%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.19
롱(주식매수):
78 (48.75%)
숏(주식차입매도):
82 (51.25%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
38.02 JPY
평균 이익:
599.87 JPY
평균 손실:
-272.90 JPY
연속 최대 손실:
14 (-2 904.00 JPY)
연속 최대 손실:
-4 725.00 JPY (8)
월별 성장률:
6.95%
연간 예측:
84.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 020.00 JPY
최대한의:
5 099.00 JPY (25.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.04% (4 795.00 JPY)
자본금별:
22.96% (2 834.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSD-b 160
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSD-b 53
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSD-b 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 362.00 JPY
최악의 거래: -2 686 JPY
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 422.00 JPY
연속 최대 손실: -2 904.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
리뷰 없음
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Greater TrendFollowV3
월별 3000 USD
55%
0
0
USD
17K
JPY
60
100%
160
35%
97%
1.21
38.02
JPY
34%
1:25
