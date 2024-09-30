- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
54 (34.61%)
損失トレード:
102 (65.38%)
ベストトレード:
5 362.00 JPY
最悪のトレード:
-2 686.00 JPY
総利益:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
総損失:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 422.00 JPY)
最大連続利益:
7 232.00 JPY (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.65%
最大入金額:
38.34%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
76 (48.72%)
短いトレード:
80 (51.28%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
31.36 JPY
平均利益:
608.86 JPY
平均損失:
-274.38 JPY
最大連続の負け:
14 (-2 904.00 JPY)
最大連続損失:
-4 725.00 JPY (8)
月間成長:
-5.98%
年間予想:
-72.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 020.00 JPY
最大の:
5 099.00 JPY (25.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.04% (4 795.00 JPY)
エクイティによる:
22.96% (2 834.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSD-b
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSD-b
|43
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSD-b
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 362.00 JPY
最悪のトレード: -2 686 JPY
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 422.00 JPY
最大連続損失: -2 904.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
