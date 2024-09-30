シグナルセクション
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

レビュー0件
信頼性
59週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 44%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
156
利益トレード:
54 (34.61%)
損失トレード:
102 (65.38%)
ベストトレード:
5 362.00 JPY
最悪のトレード:
-2 686.00 JPY
総利益:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
総損失:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1 422.00 JPY)
最大連続利益:
7 232.00 JPY (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.65%
最大入金額:
38.34%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
76 (48.72%)
短いトレード:
80 (51.28%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
31.36 JPY
平均利益:
608.86 JPY
平均損失:
-274.38 JPY
最大連続の負け:
14 (-2 904.00 JPY)
最大連続損失:
-4 725.00 JPY (8)
月間成長:
-5.98%
年間予想:
-72.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 020.00 JPY
最大の:
5 099.00 JPY (25.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.04% (4 795.00 JPY)
エクイティによる:
22.96% (2 834.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDUSD-b 156
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDUSD-b 43
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDUSD-b 3.6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 362.00 JPY
最悪のトレード: -2 686 JPY
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 422.00 JPY
最大連続損失: -2 904.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
レビューなし
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
