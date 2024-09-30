- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
54 (34.61%)
Убыточных трейдов:
102 (65.38%)
Лучший трейд:
5 362.00 JPY
Худший трейд:
-2 686.00 JPY
Общая прибыль:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
Общий убыток:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 422.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
7 232.00 JPY (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.65%
Макс. загрузка депозита:
38.34%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
76 (48.72%)
Коротких трейдов:
80 (51.28%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
31.36 JPY
Средняя прибыль:
608.86 JPY
Средний убыток:
-274.38 JPY
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 904.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-4 725.00 JPY (8)
Прирост в месяц:
-5.98%
Годовой прогноз:
-72.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 020.00 JPY
Максимальная:
5 099.00 JPY (25.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.04% (4 795.00 JPY)
По эквити:
22.96% (2 834.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD-b
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD-b
|43
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD-b
|3.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 362.00 JPY
Худший трейд: -2 686 JPY
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 422.00 JPY
Макс. убыток в серии: -2 904.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
OverView
|1
|Characteristic
|1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
|2
|Currency
|NZDUSD Only Support
|3
|TimeFrame
|60min/4hour/1day/1week Support
|4
|Broker
|Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
|5
|StopLoss
|50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
|6
|Margin
|10000JPY
|7
|Signal Configuration Sample
|Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916</a>
|8
|Signal Configuration Recommended Deposit
|50%
|9
|Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage
|0.5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
15K
JPY
JPY
59
100%
156
34%
97%
1.17
31.36
JPY
JPY
34%
1:25