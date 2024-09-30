СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Greater TrendFollowV3
Souei Chin

Greater TrendFollowV3

Souei Chin
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 44%
OANDA-v20 Live-3
1:25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
54 (34.61%)
Убыточных трейдов:
102 (65.38%)
Лучший трейд:
5 362.00 JPY
Худший трейд:
-2 686.00 JPY
Общая прибыль:
32 878.65 JPY (22 269 pips)
Общий убыток:
-27 987.00 JPY (18 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1 422.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
7 232.00 JPY (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.65%
Макс. загрузка депозита:
38.34%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
76 (48.72%)
Коротких трейдов:
80 (51.28%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
31.36 JPY
Средняя прибыль:
608.86 JPY
Средний убыток:
-274.38 JPY
Макс. серия проигрышей:
14 (-2 904.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-4 725.00 JPY (8)
Прирост в месяц:
-5.98%
Годовой прогноз:
-72.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 020.00 JPY
Максимальная:
5 099.00 JPY (25.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.04% (4 795.00 JPY)
По эквити:
22.96% (2 834.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD-b 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD-b 43
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD-b 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 362.00 JPY
Худший трейд: -2 686 JPY
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 422.00 JPY
Макс. убыток в серии: -2 904.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

OverView

1 Characteristic 1-1.Trend Follow
1-2.No martingale
2 Currency NZDUSD Only Support
3 TimeFrame 60min/4hour/1day/1week Support
4 Broker Oanda Only Support(*1)
(*1):If you would like to use another broker, please contact me.
As possible as I will try my best,but I may not be able to meet your request.
5 StopLoss 50Pips[Default Value]
StopLoss is designed to be variable.
6 Margin 10000JPY
7 Signal Configuration Sample Reference this URL(*2)
(*2):Not Recommended the Value of Configuration. https://www.mql5.com/en/forum/170916&lt;/a>
8 Signal Configuration Recommended Deposit 50%
9 Signal Configuration Recommended Deviation/SlipPage 0.5
Нет отзывов
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 23:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Share of trading days is too low
2025.06.15 23:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 20:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Greater TrendFollowV3
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
15K
JPY
59
100%
156
34%
97%
1.17
31.36
JPY
34%
1:25
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.