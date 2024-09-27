SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VIT EA V1
Vitor Andrade De Moura

VIT EA V1

Vitor Andrade De Moura
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 414%
Tickmill-Live09
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 618
Kârla kapanan işlemler:
3 620 (78.38%)
Zararla kapanan işlemler:
998 (21.61%)
En iyi işlem:
172.29 USD
En kötü işlem:
-141.33 USD
Brüt kâr:
4 637.71 USD (292 489 pips)
Brüt zarar:
-2 893.00 USD (251 730 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (16.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219.71 USD (10)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
87.42%
Maks. mevduat yükü:
257.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
8.34
Alış işlemleri:
2 347 (50.82%)
Satış işlemleri:
2 271 (49.18%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
-2.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-180.01 USD (7)
Aylık büyüme:
7.41%
Yıllık tahmin:
92.03%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.88 USD
Maksimum:
209.11 USD (49.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.10% (132.39 USD)
Varlığa göre:
84.52% (326.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 1873
GBPJPY 713
AUDCAD 645
EURCHF 467
AUDNZD 385
NZDCHF 346
GBPAUD 134
EURUSD 43
CADCHF 1
CHFJPY 1
GBPCAD 1
USDJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
USDCHF 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
AUDCHF 1
GBPCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 769
GBPJPY 108
AUDCAD 236
EURCHF 296
AUDNZD 118
NZDCHF 284
GBPAUD 45
EURUSD -108
CADCHF 0
CHFJPY 0
GBPCAD 0
USDJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY 0
NZDJPY 0
USDCHF 0
USDCAD 0
NZDUSD 0
AUDCHF 0
GBPCHF 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 2.6K
GBPJPY 8.4K
AUDCAD 17K
EURCHF 10K
AUDNZD -973
NZDCHF 2.7K
GBPAUD 3.8K
EURUSD -1.6K
CADCHF 1
CHFJPY -26
GBPCAD 11
USDJPY -7
AUDJPY -12
CADJPY 0
NZDJPY -12
USDCHF -14
USDCAD 9
NZDUSD -8
AUDCHF 0
GBPCHF -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.29 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +16.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 47
WindsorBrokers-DEMO
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.15 × 33
BlueberryMarkets-Live
0.39 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.43 × 21
TopFXSC-Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
ICMarketsSC-Live05
0.75 × 4
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
TickmillUK-Live03
0.77 × 981
PrimusMarkets-Live-6
0.80 × 422
FTMO-Server
0.83 × 124
PUPrime-Live
0.87 × 119
Pepperstone-Edge12
0.89 × 18
AxioryAsia-02Live
1.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
1.06 × 52
ICMarketsSC-Live19
1.09 × 67
68 daha fazla...
Teste.
İnceleme yok
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 11:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.15 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.15 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 13:19
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.13 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 09:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
