Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 7 FTMO-Server3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 GOMarketsIntl-Real 9 0.00 × 47 WindsorBrokers-DEMO 0.00 × 2 Tickmill-Live02 0.15 × 33 BlueberryMarkets-Live 0.39 × 28 ForexTimeFXTM-ECN 0.43 × 21 TopFXSC-Live Server 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.54 × 63 Exness-Real18 0.59 × 229 Tickmill-Live05 0.60 × 124 ICMarketsSC-Live05 0.75 × 4 CPTMarkets-Live01 0.76 × 92 TickmillUK-Live03 0.77 × 981 PrimusMarkets-Live-6 0.80 × 422 FTMO-Server 0.83 × 124 PUPrime-Live 0.87 × 119 Pepperstone-Edge12 0.89 × 18 AxioryAsia-02Live 1.00 × 2 GOMarketsMU-Real 2 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 1.06 × 52 ICMarketsSC-Live19 1.09 × 67 68 daha fazla...