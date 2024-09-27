- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 618
Profit Trade:
3 620 (78.38%)
Loss Trade:
998 (21.61%)
Best Trade:
172.29 USD
Worst Trade:
-141.33 USD
Profitto lordo:
4 637.71 USD (292 489 pips)
Perdita lorda:
-2 893.00 USD (251 730 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (16.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219.71 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
87.42%
Massimo carico di deposito:
257.86%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
8.34
Long Trade:
2 347 (50.82%)
Short Trade:
2 271 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.28 USD
Perdita media:
-2.90 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-180.01 USD (7)
Crescita mensile:
8.08%
Previsione annuale:
98.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.88 USD
Massimale:
209.11 USD (49.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.10% (132.39 USD)
Per equità:
84.52% (326.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1873
|GBPJPY
|713
|AUDCAD
|645
|EURCHF
|467
|AUDNZD
|385
|NZDCHF
|346
|GBPAUD
|134
|EURUSD
|43
|CADCHF
|1
|CHFJPY
|1
|GBPCAD
|1
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|769
|GBPJPY
|108
|AUDCAD
|236
|EURCHF
|296
|AUDNZD
|118
|NZDCHF
|284
|GBPAUD
|45
|EURUSD
|-108
|CADCHF
|0
|CHFJPY
|0
|GBPCAD
|0
|USDJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|0
|USDCHF
|0
|USDCAD
|0
|NZDUSD
|0
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|2.6K
|GBPJPY
|8.4K
|AUDCAD
|17K
|EURCHF
|10K
|AUDNZD
|-973
|NZDCHF
|2.7K
|GBPAUD
|3.8K
|EURUSD
|-1.6K
|CADCHF
|1
|CHFJPY
|-26
|GBPCAD
|11
|USDJPY
|-7
|AUDJPY
|-12
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|-12
|USDCHF
|-14
|USDCAD
|9
|NZDUSD
|-8
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +172.29 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +16.76 USD
Massima perdita consecutiva: -1.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 7
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 47
|
WindsorBrokers-DEMO
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.15 × 33
|
BlueberryMarkets-Live
|0.39 × 28
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.43 × 21
|
TopFXSC-Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.54 × 63
|
Exness-Real18
|0.59 × 229
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 124
|
ICMarketsSC-Live05
|0.75 × 4
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
TickmillUK-Live03
|0.77 × 981
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.80 × 422
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
PUPrime-Live
|0.87 × 119
|
Pepperstone-Edge12
|0.89 × 18
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|1.06 × 52
|
ICMarketsSC-Live19
|1.09 × 67
68 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Teste.
Non ci sono recensioni