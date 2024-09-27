SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / VIT EA V1
Vitor Andrade De Moura

VIT EA V1

Vitor Andrade De Moura
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 414%
Tickmill-Live09
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 618
Profit Trade:
3 620 (78.38%)
Loss Trade:
998 (21.61%)
Best Trade:
172.29 USD
Worst Trade:
-141.33 USD
Profitto lordo:
4 637.71 USD (292 489 pips)
Perdita lorda:
-2 893.00 USD (251 730 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (16.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219.71 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
87.42%
Massimo carico di deposito:
257.86%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
8.34
Long Trade:
2 347 (50.82%)
Short Trade:
2 271 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.28 USD
Perdita media:
-2.90 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-180.01 USD (7)
Crescita mensile:
8.08%
Previsione annuale:
98.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.88 USD
Massimale:
209.11 USD (49.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.10% (132.39 USD)
Per equità:
84.52% (326.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 1873
GBPJPY 713
AUDCAD 645
EURCHF 467
AUDNZD 385
NZDCHF 346
GBPAUD 134
EURUSD 43
CADCHF 1
CHFJPY 1
GBPCAD 1
USDJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
USDCHF 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
AUDCHF 1
GBPCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 769
GBPJPY 108
AUDCAD 236
EURCHF 296
AUDNZD 118
NZDCHF 284
GBPAUD 45
EURUSD -108
CADCHF 0
CHFJPY 0
GBPCAD 0
USDJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY 0
NZDJPY 0
USDCHF 0
USDCAD 0
NZDUSD 0
AUDCHF 0
GBPCHF 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 2.6K
GBPJPY 8.4K
AUDCAD 17K
EURCHF 10K
AUDNZD -973
NZDCHF 2.7K
GBPAUD 3.8K
EURUSD -1.6K
CADCHF 1
CHFJPY -26
GBPCAD 11
USDJPY -7
AUDJPY -12
CADJPY 0
NZDJPY -12
USDCHF -14
USDCAD 9
NZDUSD -8
AUDCHF 0
GBPCHF -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.29 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +16.76 USD
Massima perdita consecutiva: -1.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 47
WindsorBrokers-DEMO
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.15 × 33
BlueberryMarkets-Live
0.39 × 28
ForexTimeFXTM-ECN
0.43 × 21
TopFXSC-Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
Exness-Real18
0.59 × 229
Tickmill-Live05
0.60 × 124
ICMarketsSC-Live05
0.75 × 4
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
TickmillUK-Live03
0.77 × 981
PrimusMarkets-Live-6
0.80 × 422
FTMO-Server
0.83 × 124
PUPrime-Live
0.87 × 119
Pepperstone-Edge12
0.89 × 18
AxioryAsia-02Live
1.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
1.06 × 52
ICMarketsSC-Live19
1.09 × 67
Teste.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 11:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 13:13
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.15 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.15 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.07 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 13:19
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.13 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 09:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
