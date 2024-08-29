- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10 862
Kârla kapanan işlemler:
4 511 (41.53%)
Zararla kapanan işlemler:
6 351 (58.47%)
En iyi işlem:
626.74 USD
En kötü işlem:
-338.68 USD
Brüt kâr:
131 579.44 USD (12 944 108 pips)
Brüt zarar:
-118 589.34 USD (16 952 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (2 435.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 435.24 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.14%
Maks. mevduat yükü:
41.85%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
3.11
Alış işlemleri:
6 489 (59.74%)
Satış işlemleri:
4 373 (40.26%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
29.17 USD
Ortalama zarar:
-18.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-373.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 509.39 USD (28)
Aylık büyüme:
3.65%
Yıllık tahmin:
47.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
987.30 USD
Maksimum:
4 177.35 USD (54.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.11% (4 177.35 USD)
Varlığa göre:
15.65% (353.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|3357
|XAUUSD
|1585
|JPN225
|1572
|HK50
|1455
|GBPJPY
|570
|GER40
|512
|SpotBrent
|347
|UK100
|314
|BTCUSD
|292
|GBPCAD
|233
|USDJPY
|144
|AUDCAD
|130
|GBPUSD
|125
|EURUSD
|111
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|30
|EURJPY
|22
|EURCAD
|21
|NAS100
|5
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|6.1K
|XAUUSD
|7.5K
|JPN225
|2.8K
|HK50
|27
|GBPJPY
|-760
|GER40
|-614
|SpotBrent
|-230
|UK100
|-301
|BTCUSD
|-1.7K
|GBPCAD
|341
|USDJPY
|341
|AUDCAD
|239
|GBPUSD
|-262
|EURUSD
|25
|GBPAUD
|-90
|USDCAD
|-208
|EURJPY
|-185
|EURCAD
|-103
|NAS100
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|266K
|XAUUSD
|414K
|JPN225
|186K
|HK50
|236
|GBPJPY
|-33K
|GER40
|10K
|SpotBrent
|-6.7K
|UK100
|-23K
|BTCUSD
|-4.9M
|GBPCAD
|23K
|USDJPY
|25K
|AUDCAD
|14K
|GBPUSD
|-3.9K
|EURUSD
|3.2K
|GBPAUD
|-11K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-8.6K
|EURCAD
|-3.2K
|NAS100
|-30
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +626.74 USD
En kötü işlem: -339 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +2 435.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -373.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
748%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
57
100%
10 862
41%
98%
1.10
1.20
USD
USD
60%
1:500