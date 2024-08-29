SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Way of the turtle 2
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

Ka Kit Sun
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 748%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 862
Kârla kapanan işlemler:
4 511 (41.53%)
Zararla kapanan işlemler:
6 351 (58.47%)
En iyi işlem:
626.74 USD
En kötü işlem:
-338.68 USD
Brüt kâr:
131 579.44 USD (12 944 108 pips)
Brüt zarar:
-118 589.34 USD (16 952 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (2 435.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 435.24 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.14%
Maks. mevduat yükü:
41.85%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
3.11
Alış işlemleri:
6 489 (59.74%)
Satış işlemleri:
4 373 (40.26%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
29.17 USD
Ortalama zarar:
-18.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-373.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 509.39 USD (28)
Aylık büyüme:
3.65%
Yıllık tahmin:
47.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
987.30 USD
Maksimum:
4 177.35 USD (54.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.11% (4 177.35 USD)
Varlığa göre:
15.65% (353.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 3357
XAUUSD 1585
JPN225 1572
HK50 1455
GBPJPY 570
GER40 512
SpotBrent 347
UK100 314
BTCUSD 292
GBPCAD 233
USDJPY 144
AUDCAD 130
GBPUSD 125
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 6.1K
XAUUSD 7.5K
JPN225 2.8K
HK50 27
GBPJPY -760
GER40 -614
SpotBrent -230
UK100 -301
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 341
USDJPY 341
AUDCAD 239
GBPUSD -262
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 266K
XAUUSD 414K
JPN225 186K
HK50 236
GBPJPY -33K
GER40 10K
SpotBrent -6.7K
UK100 -23K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 23K
USDJPY 25K
AUDCAD 14K
GBPUSD -3.9K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +626.74 USD
En kötü işlem: -339 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +2 435.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -373.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
186 daha fazla...
İnceleme yok
