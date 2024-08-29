시그널섹션
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

0 리뷰
안정성
71
0 / 0 USD
월별 5000 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 1 456%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
13 825
이익 거래:
5 773 (41.75%)
손실 거래:
8 052 (58.24%)
최고의 거래:
626.74 USD
최악의 거래:
-354.52 USD
총 수익:
163 996.98 USD (15 329 597 pips)
총 손실:
-142 245.78 USD (18 843 395 pips)
연속 최대 이익:
32 (1 427.48 USD)
연속 최대 이익:
2 435.24 USD (18)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.14%
최대 입금량:
41.85%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
220
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
5.21
롱(주식매수):
8 441 (61.06%)
숏(주식차입매도):
5 384 (38.94%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
1.57 USD
평균 이익:
28.41 USD
평균 손실:
-17.67 USD
연속 최대 손실:
36 (-373.87 USD)
연속 최대 손실:
-1 509.39 USD (28)
월별 성장률:
19.08%
연간 예측:
232.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
987.30 USD
최대한의:
4 177.35 USD (53.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.56% (4 177.35 USD)
자본금별:
15.65% (353.19 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30 4912
XAUUSD 2035
JPN225 1919
HK50 1843
GER40 593
GBPJPY 579
UK100 365
SpotBrent 347
BTCUSD 292
GBPCAD 260
GBPUSD 158
AUDCAD 152
USDJPY 144
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 12K
XAUUSD 11K
JPN225 2.5K
HK50 11
GER40 -477
GBPJPY -811
UK100 -660
SpotBrent -230
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 451
GBPUSD -161
AUDCAD 175
USDJPY 341
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 568K
XAUUSD 635K
JPN225 173K
HK50 -15K
GER40 15K
GBPJPY -36K
UK100 -35K
SpotBrent -6.7K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 30K
GBPUSD 344
AUDCAD 13K
USDJPY 25K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +626.74 USD
최악의 거래: -355 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +1 427.48 USD
연속 최대 손실: -373.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
187 더...
리뷰 없음
Way of the turtle 2
월별 5000 USD
1 456%
0
0
USD
9.7K
USD
71
100%
13 825
41%
98%
1.15
1.57
USD
59%
1:500
