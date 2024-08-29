- 자본
- 축소
트레이드:
13 825
이익 거래:
5 773 (41.75%)
손실 거래:
8 052 (58.24%)
최고의 거래:
626.74 USD
최악의 거래:
-354.52 USD
총 수익:
163 996.98 USD (15 329 597 pips)
총 손실:
-142 245.78 USD (18 843 395 pips)
연속 최대 이익:
32 (1 427.48 USD)
연속 최대 이익:
2 435.24 USD (18)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
98.14%
최대 입금량:
41.85%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
220
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
5.21
롱(주식매수):
8 441 (61.06%)
숏(주식차입매도):
5 384 (38.94%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
1.57 USD
평균 이익:
28.41 USD
평균 손실:
-17.67 USD
연속 최대 손실:
36 (-373.87 USD)
연속 최대 손실:
-1 509.39 USD (28)
월별 성장률:
19.08%
연간 예측:
232.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
987.30 USD
최대한의:
4 177.35 USD (53.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.56% (4 177.35 USD)
자본금별:
15.65% (353.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|4912
|XAUUSD
|2035
|JPN225
|1919
|HK50
|1843
|GER40
|593
|GBPJPY
|579
|UK100
|365
|SpotBrent
|347
|BTCUSD
|292
|GBPCAD
|260
|GBPUSD
|158
|AUDCAD
|152
|USDJPY
|144
|EURUSD
|111
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|30
|EURJPY
|22
|EURCAD
|21
|NAS100
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|12K
|XAUUSD
|11K
|JPN225
|2.5K
|HK50
|11
|GER40
|-477
|GBPJPY
|-811
|UK100
|-660
|SpotBrent
|-230
|BTCUSD
|-1.7K
|GBPCAD
|451
|GBPUSD
|-161
|AUDCAD
|175
|USDJPY
|341
|EURUSD
|25
|GBPAUD
|-90
|USDCAD
|-208
|EURJPY
|-185
|EURCAD
|-103
|NAS100
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|568K
|XAUUSD
|635K
|JPN225
|173K
|HK50
|-15K
|GER40
|15K
|GBPJPY
|-36K
|UK100
|-35K
|SpotBrent
|-6.7K
|BTCUSD
|-4.9M
|GBPCAD
|30K
|GBPUSD
|344
|AUDCAD
|13K
|USDJPY
|25K
|EURUSD
|3.2K
|GBPAUD
|-11K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-8.6K
|EURCAD
|-3.2K
|NAS100
|-30
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +626.74 USD
최악의 거래: -355 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +1 427.48 USD
연속 최대 손실: -373.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 5000 USD
1 456%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
71
100%
13 825
41%
98%
1.15
1.57
USD
USD
59%
1:500