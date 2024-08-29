SeñalesSecciones
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

Ka Kit Sun
0 comentarios
Fiabilidad
70 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 1 463%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13 552
Transacciones Rentables:
5 659 (41.75%)
Transacciones Irrentables:
7 893 (58.24%)
Mejor transacción:
626.74 USD
Peor transacción:
-354.52 USD
Beneficio Bruto:
160 648.28 USD (15 143 625 pips)
Pérdidas Brutas:
-138 965.83 USD (18 653 781 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (1 427.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 435.24 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
98.14%
Carga máxima del depósito:
41.85%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
182
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
5.19
Transacciones Largas:
8 257 (60.93%)
Transacciones Cortas:
5 295 (39.07%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
1.60 USD
Beneficio medio:
28.39 USD
Pérdidas medias:
-17.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
36 (-373.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 509.39 USD (28)
Crecimiento al mes:
28.91%
Pronóstico anual:
350.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
987.30 USD
Máxima:
4 177.35 USD (53.68%)
Reducción relativa:
De balance:
58.76% (4 177.35 USD)
De fondos:
15.65% (353.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 4753
XAUUSD 2009
JPN225 1883
HK50 1813
GER40 583
GBPJPY 578
UK100 361
SpotBrent 347
BTCUSD 292
GBPCAD 259
GBPUSD 154
AUDCAD 150
USDJPY 144
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 11K
XAUUSD 11K
JPN225 2.6K
HK50 33
GER40 -408
GBPJPY -794
UK100 -566
SpotBrent -230
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 430
GBPUSD -177
AUDCAD 182
USDJPY 341
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 515K
XAUUSD 668K
JPN225 183K
HK50 -6.5K
GER40 18K
GBPJPY -36K
UK100 -31K
SpotBrent -6.7K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 29K
GBPUSD -116
AUDCAD 13K
USDJPY 25K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +626.74 USD
Peor transacción: -355 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +1 427.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -373.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
otros 187...
No hay comentarios
2025.09.07 03:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 22:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 21:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 17:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 16:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 14:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 00:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.26 22:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 01:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 01:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Way of the turtle 2
5000 USD al mes
1 463%
0
0
USD
9.6K
USD
70
100%
13 552
41%
98%
1.15
1.60
USD
59%
1:500
