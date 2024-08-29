- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13 552
利益トレード:
5 659 (41.75%)
損失トレード:
7 893 (58.24%)
ベストトレード:
626.74 USD
最悪のトレード:
-354.52 USD
総利益:
160 648.28 USD (15 143 625 pips)
総損失:
-138 965.83 USD (18 653 781 pips)
最大連続の勝ち:
32 (1 427.48 USD)
最大連続利益:
2 435.24 USD (18)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.14%
最大入金額:
41.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
182
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
5.19
長いトレード:
8 257 (60.93%)
短いトレード:
5 295 (39.07%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
28.39 USD
平均損失:
-17.61 USD
最大連続の負け:
36 (-373.87 USD)
最大連続損失:
-1 509.39 USD (28)
月間成長:
28.09%
年間予想:
337.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
987.30 USD
最大の:
4 177.35 USD (53.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.76% (4 177.35 USD)
エクイティによる:
15.65% (353.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|4753
|XAUUSD
|2009
|JPN225
|1883
|HK50
|1813
|GER40
|583
|GBPJPY
|578
|UK100
|361
|SpotBrent
|347
|BTCUSD
|292
|GBPCAD
|259
|GBPUSD
|154
|AUDCAD
|150
|USDJPY
|144
|EURUSD
|111
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|30
|EURJPY
|22
|EURCAD
|21
|NAS100
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|11K
|XAUUSD
|11K
|JPN225
|2.6K
|HK50
|33
|GER40
|-408
|GBPJPY
|-794
|UK100
|-566
|SpotBrent
|-230
|BTCUSD
|-1.7K
|GBPCAD
|430
|GBPUSD
|-177
|AUDCAD
|182
|USDJPY
|341
|EURUSD
|25
|GBPAUD
|-90
|USDCAD
|-208
|EURJPY
|-185
|EURCAD
|-103
|NAS100
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|515K
|XAUUSD
|668K
|JPN225
|183K
|HK50
|-6.5K
|GER40
|18K
|GBPJPY
|-36K
|UK100
|-31K
|SpotBrent
|-6.7K
|BTCUSD
|-4.9M
|GBPCAD
|29K
|GBPUSD
|-116
|AUDCAD
|13K
|USDJPY
|25K
|EURUSD
|3.2K
|GBPAUD
|-11K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-8.6K
|EURCAD
|-3.2K
|NAS100
|-30
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +626.74 USD
最悪のトレード: -355 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +1 427.48 USD
最大連続損失: -373.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
5000 USD/月
1 463%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
70
100%
13 552
41%
98%
1.15
1.60
USD
USD
59%
1:500