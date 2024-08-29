シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Way of the turtle 2
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

Ka Kit Sun
レビュー0件
信頼性
70週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 1 463%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13 552
利益トレード:
5 659 (41.75%)
損失トレード:
7 893 (58.24%)
ベストトレード:
626.74 USD
最悪のトレード:
-354.52 USD
総利益:
160 648.28 USD (15 143 625 pips)
総損失:
-138 965.83 USD (18 653 781 pips)
最大連続の勝ち:
32 (1 427.48 USD)
最大連続利益:
2 435.24 USD (18)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
98.14%
最大入金額:
41.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
182
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
5.19
長いトレード:
8 257 (60.93%)
短いトレード:
5 295 (39.07%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
28.39 USD
平均損失:
-17.61 USD
最大連続の負け:
36 (-373.87 USD)
最大連続損失:
-1 509.39 USD (28)
月間成長:
28.09%
年間予想:
337.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
987.30 USD
最大の:
4 177.35 USD (53.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.76% (4 177.35 USD)
エクイティによる:
15.65% (353.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 4753
XAUUSD 2009
JPN225 1883
HK50 1813
GER40 583
GBPJPY 578
UK100 361
SpotBrent 347
BTCUSD 292
GBPCAD 259
GBPUSD 154
AUDCAD 150
USDJPY 144
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 11K
XAUUSD 11K
JPN225 2.6K
HK50 33
GER40 -408
GBPJPY -794
UK100 -566
SpotBrent -230
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 430
GBPUSD -177
AUDCAD 182
USDJPY 341
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 515K
XAUUSD 668K
JPN225 183K
HK50 -6.5K
GER40 18K
GBPJPY -36K
UK100 -31K
SpotBrent -6.7K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 29K
GBPUSD -116
AUDCAD 13K
USDJPY 25K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +626.74 USD
最悪のトレード: -355 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +1 427.48 USD
最大連続損失: -373.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
187 より多く...
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください