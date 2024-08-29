SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Way of the turtle 2
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

Ka Kit Sun
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2024 748%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 862
Profit Trade:
4 511 (41.53%)
Loss Trade:
6 351 (58.47%)
Best Trade:
626.74 USD
Worst Trade:
-338.68 USD
Profitto lordo:
131 579.44 USD (12 944 108 pips)
Perdita lorda:
-118 589.34 USD (16 952 502 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (2 435.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 435.24 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.14%
Massimo carico di deposito:
41.85%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.11
Long Trade:
6 489 (59.74%)
Short Trade:
4 373 (40.26%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
29.17 USD
Perdita media:
-18.67 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-373.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 509.39 USD (28)
Crescita mensile:
4.06%
Previsione annuale:
47.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
987.30 USD
Massimale:
4 177.35 USD (54.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.11% (4 177.35 USD)
Per equità:
15.65% (353.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 3357
XAUUSD 1585
JPN225 1572
HK50 1455
GBPJPY 570
GER40 512
SpotBrent 347
UK100 314
BTCUSD 292
GBPCAD 233
USDJPY 144
AUDCAD 130
GBPUSD 125
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 6.1K
XAUUSD 7.5K
JPN225 2.8K
HK50 27
GBPJPY -760
GER40 -614
SpotBrent -230
UK100 -301
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 341
USDJPY 341
AUDCAD 239
GBPUSD -262
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 266K
XAUUSD 414K
JPN225 186K
HK50 236
GBPJPY -33K
GER40 10K
SpotBrent -6.7K
UK100 -23K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 23K
USDJPY 25K
AUDCAD 14K
GBPUSD -3.9K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +626.74 USD
Worst Trade: -339 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +2 435.24 USD
Massima perdita consecutiva: -373.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
186 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Way of the turtle 2
500USD al mese
748%
0
0
USD
14K
USD
57
100%
10 862
41%
98%
1.10
1.20
USD
60%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.