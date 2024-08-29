- Crescita
Trade:
10 862
Profit Trade:
4 511 (41.53%)
Loss Trade:
6 351 (58.47%)
Best Trade:
626.74 USD
Worst Trade:
-338.68 USD
Profitto lordo:
131 579.44 USD (12 944 108 pips)
Perdita lorda:
-118 589.34 USD (16 952 502 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (2 435.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 435.24 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.14%
Massimo carico di deposito:
41.85%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
3.11
Long Trade:
6 489 (59.74%)
Short Trade:
4 373 (40.26%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
29.17 USD
Perdita media:
-18.67 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-373.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 509.39 USD (28)
Crescita mensile:
4.06%
Previsione annuale:
47.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
987.30 USD
Massimale:
4 177.35 USD (54.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.11% (4 177.35 USD)
Per equità:
15.65% (353.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|3357
|XAUUSD
|1585
|JPN225
|1572
|HK50
|1455
|GBPJPY
|570
|GER40
|512
|SpotBrent
|347
|UK100
|314
|BTCUSD
|292
|GBPCAD
|233
|USDJPY
|144
|AUDCAD
|130
|GBPUSD
|125
|EURUSD
|111
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|30
|EURJPY
|22
|EURCAD
|21
|NAS100
|5
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|6.1K
|XAUUSD
|7.5K
|JPN225
|2.8K
|HK50
|27
|GBPJPY
|-760
|GER40
|-614
|SpotBrent
|-230
|UK100
|-301
|BTCUSD
|-1.7K
|GBPCAD
|341
|USDJPY
|341
|AUDCAD
|239
|GBPUSD
|-262
|EURUSD
|25
|GBPAUD
|-90
|USDCAD
|-208
|EURJPY
|-185
|EURCAD
|-103
|NAS100
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|266K
|XAUUSD
|414K
|JPN225
|186K
|HK50
|236
|GBPJPY
|-33K
|GER40
|10K
|SpotBrent
|-6.7K
|UK100
|-23K
|BTCUSD
|-4.9M
|GBPCAD
|23K
|USDJPY
|25K
|AUDCAD
|14K
|GBPUSD
|-3.9K
|EURUSD
|3.2K
|GBPAUD
|-11K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-8.6K
|EURCAD
|-3.2K
|NAS100
|-30
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +626.74 USD
Worst Trade: -339 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +2 435.24 USD
Massima perdita consecutiva: -373.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
