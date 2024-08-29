SinaisSeções
Way of the turtle 2
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

Ka Kit Sun
0 comentários
Confiabilidade
70 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2024 1 463%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 552
Negociações com lucro:
5 659 (41.75%)
Negociações com perda:
7 893 (58.24%)
Melhor negociação:
626.74 USD
Pior negociação:
-354.52 USD
Lucro bruto:
160 648.28 USD (15 143 625 pips)
Perda bruta:
-138 965.83 USD (18 653 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (1 427.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 435.24 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
98.14%
Depósito máximo carregado:
41.85%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
182
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
5.19
Negociações longas:
8 257 (60.93%)
Negociações curtas:
5 295 (39.07%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
28.39 USD
Perda média:
-17.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-373.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 509.39 USD (28)
Crescimento mensal:
28.96%
Previsão anual:
350.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
987.30 USD
Máximo:
4 177.35 USD (53.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.76% (4 177.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.65% (353.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 4753
XAUUSD 2009
JPN225 1883
HK50 1813
GER40 583
GBPJPY 578
UK100 361
SpotBrent 347
BTCUSD 292
GBPCAD 259
GBPUSD 154
AUDCAD 150
USDJPY 144
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 11K
XAUUSD 11K
JPN225 2.6K
HK50 33
GER40 -408
GBPJPY -794
UK100 -566
SpotBrent -230
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 430
GBPUSD -177
AUDCAD 182
USDJPY 341
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 515K
XAUUSD 668K
JPN225 183K
HK50 -6.5K
GER40 18K
GBPJPY -36K
UK100 -31K
SpotBrent -6.7K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 29K
GBPUSD -116
AUDCAD 13K
USDJPY 25K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +626.74 USD
Pior negociação: -355 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +1 427.48 USD
Máxima perda consecutiva: -373.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
187 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Way of the turtle 2
5000 USD por mês
1 463%
0
0
USD
9.6K
USD
70
100%
13 552
41%
98%
1.15
1.60
USD
59%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.