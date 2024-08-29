SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Way of the turtle 2
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

Ka Kit Sun
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2024 759%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 824
Bénéfice trades:
4 499 (41.56%)
Perte trades:
6 325 (58.43%)
Meilleure transaction:
626.74 USD
Pire transaction:
-338.68 USD
Bénéfice brut:
131 286.17 USD (12 930 268 pips)
Perte brute:
-118 121.11 USD (16 930 435 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (2 435.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 435.24 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.14%
Charge de dépôt maximale:
41.85%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
151
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
3.15
Longs trades:
6 469 (59.77%)
Courts trades:
4 355 (40.23%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
29.18 USD
Perte moyenne:
-18.68 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-373.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 509.39 USD (28)
Croissance mensuelle:
4.44%
Prévision annuelle:
52.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
987.30 USD
Maximal:
4 177.35 USD (54.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.11% (4 177.35 USD)
Par fonds propres:
15.65% (353.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 3335
XAUUSD 1583
JPN225 1568
HK50 1455
GBPJPY 570
GER40 510
SpotBrent 347
UK100 310
BTCUSD 292
GBPCAD 232
USDJPY 144
AUDCAD 129
GBPUSD 123
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 6.3K
XAUUSD 7.5K
JPN225 2.9K
HK50 27
GBPJPY -760
GER40 -602
SpotBrent -230
UK100 -220
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 361
USDJPY 341
AUDCAD 242
GBPUSD -301
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 273K
XAUUSD 411K
JPN225 187K
HK50 236
GBPJPY -33K
GER40 11K
SpotBrent -6.7K
UK100 -20K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 24K
USDJPY 25K
AUDCAD 14K
GBPUSD -4.9K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +626.74 USD
Pire transaction: -339 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +2 435.24 USD
Perte consécutive maximale: -373.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
186 plus...
Aucun avis
