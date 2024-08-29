СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Way of the turtle 2
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

Ka Kit Sun
0 отзывов
Надежность
69 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2024 1 526%
Pepperstone-Edge01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 492
Прибыльных трейдов:
5 644 (41.83%)
Убыточных трейдов:
7 848 (58.17%)
Лучший трейд:
626.74 USD
Худший трейд:
-354.52 USD
Общая прибыль:
160 314.66 USD (15 125 939 pips)
Общий убыток:
-138 240.72 USD (18 613 031 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (1 427.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 435.24 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.14%
Макс. загрузка депозита:
41.85%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
241
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
8 202 (60.79%)
Коротких трейдов:
5 290 (39.21%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
28.40 USD
Средний убыток:
-17.61 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-373.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 509.39 USD (28)
Прирост в месяц:
34.87%
Годовой прогноз:
419.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
987.30 USD
Максимальная:
4 177.35 USD (53.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.76% (4 177.35 USD)
По эквити:
15.65% (353.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 4736
XAUUSD 1985
JPN225 1868
HK50 1813
GER40 583
GBPJPY 578
UK100 361
SpotBrent 347
BTCUSD 292
GBPCAD 257
GBPUSD 153
AUDCAD 149
USDJPY 144
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 11K
XAUUSD 12K
JPN225 2.8K
HK50 33
GER40 -408
GBPJPY -794
UK100 -566
SpotBrent -230
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 418
GBPUSD -199
AUDCAD 194
USDJPY 341
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 506K
XAUUSD 686K
JPN225 197K
HK50 -6.5K
GER40 18K
GBPJPY -36K
UK100 -31K
SpotBrent -6.7K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 29K
GBPUSD -694
AUDCAD 14K
USDJPY 25K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +626.74 USD
Худший трейд: -355 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +1 427.48 USD
Макс. убыток в серии: -373.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
еще 187...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.09.07 03:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 22:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 21:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 17:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 16:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 14:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 00:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.26 22:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 01:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 01:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Way of the turtle 2
5000 USD в месяц
1 526%
0
0
USD
10K
USD
69
100%
13 492
41%
98%
1.15
1.64
USD
59%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.