- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13 492
Прибыльных трейдов:
5 644 (41.83%)
Убыточных трейдов:
7 848 (58.17%)
Лучший трейд:
626.74 USD
Худший трейд:
-354.52 USD
Общая прибыль:
160 314.66 USD (15 125 939 pips)
Общий убыток:
-138 240.72 USD (18 613 031 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (1 427.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 435.24 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
98.14%
Макс. загрузка депозита:
41.85%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
241
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
8 202 (60.79%)
Коротких трейдов:
5 290 (39.21%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
28.40 USD
Средний убыток:
-17.61 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-373.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 509.39 USD (28)
Прирост в месяц:
34.87%
Годовой прогноз:
419.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
987.30 USD
Максимальная:
4 177.35 USD (53.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.76% (4 177.35 USD)
По эквити:
15.65% (353.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|4736
|XAUUSD
|1985
|JPN225
|1868
|HK50
|1813
|GER40
|583
|GBPJPY
|578
|UK100
|361
|SpotBrent
|347
|BTCUSD
|292
|GBPCAD
|257
|GBPUSD
|153
|AUDCAD
|149
|USDJPY
|144
|EURUSD
|111
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|30
|EURJPY
|22
|EURCAD
|21
|NAS100
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|11K
|XAUUSD
|12K
|JPN225
|2.8K
|HK50
|33
|GER40
|-408
|GBPJPY
|-794
|UK100
|-566
|SpotBrent
|-230
|BTCUSD
|-1.7K
|GBPCAD
|418
|GBPUSD
|-199
|AUDCAD
|194
|USDJPY
|341
|EURUSD
|25
|GBPAUD
|-90
|USDCAD
|-208
|EURJPY
|-185
|EURCAD
|-103
|NAS100
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|506K
|XAUUSD
|686K
|JPN225
|197K
|HK50
|-6.5K
|GER40
|18K
|GBPJPY
|-36K
|UK100
|-31K
|SpotBrent
|-6.7K
|BTCUSD
|-4.9M
|GBPCAD
|29K
|GBPUSD
|-694
|AUDCAD
|14K
|USDJPY
|25K
|EURUSD
|3.2K
|GBPAUD
|-11K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-8.6K
|EURCAD
|-3.2K
|NAS100
|-30
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +626.74 USD
Худший трейд: -355 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +1 427.48 USD
Макс. убыток в серии: -373.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
еще 187...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
1 526%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
69
100%
13 492
41%
98%
1.15
1.64
USD
USD
59%
1:500