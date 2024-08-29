SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Way of the turtle 2
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

Ka Kit Sun
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
70 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1 410%
Pepperstone-Edge01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13 559
Gewinntrades:
5 659 (41.73%)
Verlusttrades:
7 900 (58.26%)
Bester Trade:
626.74 USD
Schlechtester Trade:
-354.52 USD
Bruttoprofit:
160 648.28 USD (15 143 625 pips)
Bruttoverlust:
-139 291.27 USD (18 669 913 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (1 427.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 435.24 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
98.14%
Max deposit load:
41.85%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
180
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
5.11
Long-Positionen:
8 264 (60.95%)
Short-Positionen:
5 295 (39.05%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
36 (-373.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 509.39 USD (28)
Wachstum pro Monat :
19.11%
Jahresprognose:
231.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
987.30 USD
Maximaler:
4 177.35 USD (53.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.76% (4 177.35 USD)
Kapital:
15.65% (353.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 4753
XAUUSD 2015
JPN225 1883
HK50 1813
GER40 584
GBPJPY 578
UK100 361
SpotBrent 347
BTCUSD 292
GBPCAD 259
GBPUSD 154
AUDCAD 150
USDJPY 144
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 11K
XAUUSD 11K
JPN225 2.6K
HK50 33
GER40 -415
GBPJPY -794
UK100 -566
SpotBrent -230
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 430
GBPUSD -177
AUDCAD 182
USDJPY 341
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 515K
XAUUSD 652K
JPN225 183K
HK50 -6.5K
GER40 18K
GBPJPY -36K
UK100 -31K
SpotBrent -6.7K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 29K
GBPUSD -116
AUDCAD 13K
USDJPY 25K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +626.74 USD
Schlechtester Trade: -355 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 427.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -373.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
noch 187 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.09.07 03:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 22:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 21:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 17:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 16:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 14:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 01:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 00:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.26 22:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 01:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 01:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Way of the turtle 2
5000 USD pro Monat
1 410%
0
0
USD
9.3K
USD
70
100%
13 559
41%
98%
1.15
1.58
USD
59%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.