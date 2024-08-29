- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13 509
盈利交易:
5 647 (41.80%)
亏损交易:
7 862 (58.20%)
最好交易:
626.74 USD
最差交易:
-354.52 USD
毛利:
160 425.52 USD (15 131 989 pips)
毛利亏损:
-138 511.39 USD (18 628 608 pips)
最大连续赢利:
32 (1 427.48 USD)
最大连续盈利:
2 435.24 USD (18)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.14%
最大入金加载:
41.85%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
215
平均持有时间:
14 小时
采收率:
5.25
长期交易:
8 218 (60.83%)
短期交易:
5 291 (39.17%)
利润因子:
1.16
预期回报:
1.62 USD
平均利润:
28.41 USD
平均损失:
-17.62 USD
最大连续失误:
36 (-373.87 USD)
最大连续亏损:
-1 509.39 USD (28)
每月增长:
33.46%
年度预测:
405.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
987.30 USD
最大值:
4 177.35 USD (53.68%)
相对跌幅:
结余:
58.76% (4 177.35 USD)
净值:
15.65% (353.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|4739
|XAUUSD
|1993
|JPN225
|1874
|HK50
|1813
|GER40
|583
|GBPJPY
|578
|UK100
|361
|SpotBrent
|347
|BTCUSD
|292
|GBPCAD
|257
|GBPUSD
|153
|AUDCAD
|149
|USDJPY
|144
|EURUSD
|111
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|30
|EURJPY
|22
|EURCAD
|21
|NAS100
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|11K
|XAUUSD
|12K
|JPN225
|2.7K
|HK50
|33
|GER40
|-408
|GBPJPY
|-794
|UK100
|-566
|SpotBrent
|-230
|BTCUSD
|-1.7K
|GBPCAD
|418
|GBPUSD
|-199
|AUDCAD
|194
|USDJPY
|341
|EURUSD
|25
|GBPAUD
|-90
|USDCAD
|-208
|EURJPY
|-185
|EURCAD
|-103
|NAS100
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|512K
|XAUUSD
|676K
|JPN225
|191K
|HK50
|-6.5K
|GER40
|18K
|GBPJPY
|-36K
|UK100
|-31K
|SpotBrent
|-6.7K
|BTCUSD
|-4.9M
|GBPCAD
|29K
|GBPUSD
|-694
|AUDCAD
|14K
|USDJPY
|25K
|EURUSD
|3.2K
|GBPAUD
|-11K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-8.6K
|EURCAD
|-3.2K
|NAS100
|-30
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +626.74 USD
最差交易: -355 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +1 427.48 USD
最大连续亏损: -373.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
|
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
1 500%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
70
100%
13 509
41%
98%
1.15
1.62
USD
USD
59%
1:500