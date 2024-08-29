信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Way of the turtle 2
Ka Kit Sun

Way of the turtle 2

Ka Kit Sun
0条评论
可靠性
70
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2024 1 500%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13 509
盈利交易:
5 647 (41.80%)
亏损交易:
7 862 (58.20%)
最好交易:
626.74 USD
最差交易:
-354.52 USD
毛利:
160 425.52 USD (15 131 989 pips)
毛利亏损:
-138 511.39 USD (18 628 608 pips)
最大连续赢利:
32 (1 427.48 USD)
最大连续盈利:
2 435.24 USD (18)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.14%
最大入金加载:
41.85%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
215
平均持有时间:
14 小时
采收率:
5.25
长期交易:
8 218 (60.83%)
短期交易:
5 291 (39.17%)
利润因子:
1.16
预期回报:
1.62 USD
平均利润:
28.41 USD
平均损失:
-17.62 USD
最大连续失误:
36 (-373.87 USD)
最大连续亏损:
-1 509.39 USD (28)
每月增长:
33.46%
年度预测:
405.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
987.30 USD
最大值:
4 177.35 USD (53.68%)
相对跌幅:
结余:
58.76% (4 177.35 USD)
净值:
15.65% (353.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 4739
XAUUSD 1993
JPN225 1874
HK50 1813
GER40 583
GBPJPY 578
UK100 361
SpotBrent 347
BTCUSD 292
GBPCAD 257
GBPUSD 153
AUDCAD 149
USDJPY 144
EURUSD 111
GBPAUD 37
USDCAD 30
EURJPY 22
EURCAD 21
NAS100 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 11K
XAUUSD 12K
JPN225 2.7K
HK50 33
GER40 -408
GBPJPY -794
UK100 -566
SpotBrent -230
BTCUSD -1.7K
GBPCAD 418
GBPUSD -199
AUDCAD 194
USDJPY 341
EURUSD 25
GBPAUD -90
USDCAD -208
EURJPY -185
EURCAD -103
NAS100 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 512K
XAUUSD 676K
JPN225 191K
HK50 -6.5K
GER40 18K
GBPJPY -36K
UK100 -31K
SpotBrent -6.7K
BTCUSD -4.9M
GBPCAD 29K
GBPUSD -694
AUDCAD 14K
USDJPY 25K
EURUSD 3.2K
GBPAUD -11K
USDCAD -5.1K
EURJPY -8.6K
EURCAD -3.2K
NAS100 -30
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +626.74 USD
最差交易: -355 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +1 427.48 USD
最大连续亏损: -373.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
187 更多...
没有评论
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载