- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
553
Kârla kapanan işlemler:
491 (88.78%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (11.21%)
En iyi işlem:
59.74 USD
En kötü işlem:
-259.00 USD
Brüt kâr:
1 746.00 USD (74 828 pips)
Brüt zarar:
-2 114.09 USD (74 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (188.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.35 USD (64)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
97.55%
Maks. mevduat yükü:
27.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
270 (48.82%)
Satış işlemleri:
283 (51.18%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.67 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-34.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-347.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-401.33 USD (2)
Aylık büyüme:
15.09%
Yıllık tahmin:
183.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
683.06 USD
Maksimum:
1 030.09 USD (55.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.81% (1 030.09 USD)
Varlığa göre:
63.55% (305.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|164
|USDCAD
|143
|CADCHF
|62
|GBPUSD
|52
|NZDCHF
|48
|AUDNZD
|44
|EURGBP
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-45
|USDCAD
|-34
|CADCHF
|-102
|GBPUSD
|-43
|NZDCHF
|-218
|AUDNZD
|-9
|EURGBP
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.6K
|USDCAD
|-590
|CADCHF
|5K
|GBPUSD
|-1.8K
|NZDCHF
|-4.3K
|AUDNZD
|928
|EURGBP
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GlobalPrime-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.66 × 1481
|
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 165
|
Ava-Real 3
|2.41 × 140
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.61 × 380
|
FxPro.com-Real05
|5.43 × 7
|
InstaForex-Europe.com
|15.58 × 52
