Man Pan Cheung

Account Beginner

Man Pan Cheung
0 inceleme
101 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -21%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
553
Kârla kapanan işlemler:
491 (88.78%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (11.21%)
En iyi işlem:
59.74 USD
En kötü işlem:
-259.00 USD
Brüt kâr:
1 746.00 USD (74 828 pips)
Brüt zarar:
-2 114.09 USD (74 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (188.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.35 USD (64)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
97.55%
Maks. mevduat yükü:
27.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
270 (48.82%)
Satış işlemleri:
283 (51.18%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.67 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-34.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-347.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-401.33 USD (2)
Aylık büyüme:
15.09%
Yıllık tahmin:
183.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
683.06 USD
Maksimum:
1 030.09 USD (55.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.81% (1 030.09 USD)
Varlığa göre:
63.55% (305.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 164
USDCAD 143
CADCHF 62
GBPUSD 52
NZDCHF 48
AUDNZD 44
EURGBP 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -45
USDCAD -34
CADCHF -102
GBPUSD -43
NZDCHF -218
AUDNZD -9
EURGBP 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.6K
USDCAD -590
CADCHF 5K
GBPUSD -1.8K
NZDCHF -4.3K
AUDNZD 928
EURGBP 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.74 USD
En kötü işlem: -259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +188.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -347.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GlobalPrime-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.66 × 1481
VantageInternational-Live 3
1.36 × 165
Ava-Real 3
2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
2.61 × 380
FxPro.com-Real05
5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
15.58 × 52
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 17:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 21:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 14:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 14:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
