交易:
589
盈利交易:
524 (88.96%)
亏损交易:
65 (11.04%)
最好交易:
59.74 USD
最差交易:
-259.00 USD
毛利:
1 880.30 USD (81 988 pips)
毛利亏损:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
最大连续赢利:
64 (188.35 USD)
最大连续盈利:
188.35 USD (64)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
97.55%
最大入金加载:
27.97%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.27
长期交易:
290 (49.24%)
短期交易:
299 (50.76%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.47 USD
平均利润:
3.59 USD
平均损失:
-33.17 USD
最大连续失误:
9 (-347.03 USD)
最大连续亏损:
-401.33 USD (2)
每月增长:
7.30%
年度预测:
88.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
683.06 USD
最大值:
1 030.09 USD (55.77%)
相对跌幅:
结余:
67.81% (1 030.09 USD)
净值:
63.55% (305.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|177
|USDCAD
|152
|CADCHF
|70
|NZDCHF
|52
|GBPUSD
|52
|AUDNZD
|45
|EURGBP
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-20
|USDCAD
|-9
|CADCHF
|-92
|NZDCHF
|-189
|GBPUSD
|-43
|AUDNZD
|-7
|EURGBP
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|1.8K
|CADCHF
|5.5K
|NZDCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDNZD
|1.1K
|EURGBP
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
最好交易: +59.74 USD
最差交易: -259 USD
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +188.35 USD
最大连续亏损: -347.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GlobalPrime-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.54 × 2078
|
VantageInternational-Live 3
|1.34 × 169
|
Ava-Real 3
|2.41 × 140
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.61 × 380
|
FxPro.com-Real05
|5.43 × 7
|
InstaForex-Europe.com
|15.58 × 52
没有评论
