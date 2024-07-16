- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
589
Прибыльных трейдов:
524 (88.96%)
Убыточных трейдов:
65 (11.04%)
Лучший трейд:
59.74 USD
Худший трейд:
-259.00 USD
Общая прибыль:
1 880.30 USD (81 988 pips)
Общий убыток:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (188.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
188.35 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
97.55%
Макс. загрузка депозита:
27.97%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
290 (49.24%)
Коротких трейдов:
299 (50.76%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.47 USD
Средняя прибыль:
3.59 USD
Средний убыток:
-33.17 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-347.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.33 USD (2)
Прирост в месяц:
7.30%
Годовой прогноз:
88.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
683.06 USD
Максимальная:
1 030.09 USD (55.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.81% (1 030.09 USD)
По эквити:
63.55% (305.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|177
|USDCAD
|152
|CADCHF
|70
|NZDCHF
|52
|GBPUSD
|52
|AUDNZD
|45
|EURGBP
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-20
|USDCAD
|-9
|CADCHF
|-92
|NZDCHF
|-189
|GBPUSD
|-43
|AUDNZD
|-7
|EURGBP
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-1.5K
|USDCAD
|1.8K
|CADCHF
|5.5K
|NZDCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-1.8K
|AUDNZD
|1.1K
|EURGBP
|4.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.74 USD
Худший трейд: -259 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +188.35 USD
Макс. убыток в серии: -347.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GlobalPrime-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.54 × 2071
|
VantageInternational-Live 3
|1.34 × 169
|
Ava-Real 3
|2.41 × 140
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.61 × 380
|
FxPro.com-Real05
|5.43 × 7
|
InstaForex-Europe.com
|15.58 × 52
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
724
USD
USD
113
100%
589
88%
98%
0.87
-0.47
USD
USD
68%
1:500