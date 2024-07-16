СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Account Beginner
Man Pan Cheung

Account Beginner

Man Pan Cheung
0 отзывов
113 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2023 -9%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
589
Прибыльных трейдов:
524 (88.96%)
Убыточных трейдов:
65 (11.04%)
Лучший трейд:
59.74 USD
Худший трейд:
-259.00 USD
Общая прибыль:
1 880.30 USD (81 988 pips)
Общий убыток:
-2 156.29 USD (76 049 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (188.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
188.35 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
97.55%
Макс. загрузка депозита:
27.97%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
290 (49.24%)
Коротких трейдов:
299 (50.76%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.47 USD
Средняя прибыль:
3.59 USD
Средний убыток:
-33.17 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-347.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.33 USD (2)
Прирост в месяц:
7.30%
Годовой прогноз:
88.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
683.06 USD
Максимальная:
1 030.09 USD (55.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.81% (1 030.09 USD)
По эквити:
63.55% (305.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 177
USDCAD 152
CADCHF 70
NZDCHF 52
GBPUSD 52
AUDNZD 45
EURGBP 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -20
USDCAD -9
CADCHF -92
NZDCHF -189
GBPUSD -43
AUDNZD -7
EURGBP 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -1.5K
USDCAD 1.8K
CADCHF 5.5K
NZDCHF -3.2K
GBPUSD -1.8K
AUDNZD 1.1K
EURGBP 4.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.74 USD
Худший трейд: -259 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +188.35 USD
Макс. убыток в серии: -347.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.54 × 2071
VantageInternational-Live 3
1.34 × 169
Ava-Real 3
2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
2.61 × 380
FxPro.com-Real05
5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
15.58 × 52
Нет отзывов
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 20:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 18:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 01:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 22:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
