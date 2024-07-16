SignauxSections
Man Pan Cheung

Account Beginner

Man Pan Cheung
0 avis
101 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -21%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
553
Bénéfice trades:
491 (88.78%)
Perte trades:
62 (11.21%)
Meilleure transaction:
59.74 USD
Pire transaction:
-259.00 USD
Bénéfice brut:
1 746.00 USD (74 828 pips)
Perte brute:
-2 114.09 USD (74 429 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (188.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
188.35 USD (64)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
97.55%
Charge de dépôt maximale:
27.97%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
270 (48.82%)
Courts trades:
283 (51.18%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.67 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-34.10 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-347.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-401.33 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.09%
Prévision annuelle:
183.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
683.06 USD
Maximal:
1 030.09 USD (55.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.81% (1 030.09 USD)
Par fonds propres:
63.55% (305.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 164
USDCAD 143
CADCHF 62
GBPUSD 52
NZDCHF 48
AUDNZD 44
EURGBP 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -45
USDCAD -34
CADCHF -102
GBPUSD -43
NZDCHF -218
AUDNZD -9
EURGBP 83
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.6K
USDCAD -590
CADCHF 5K
GBPUSD -1.8K
NZDCHF -4.3K
AUDNZD 928
EURGBP 4.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.74 USD
Pire transaction: -259 USD
Gains consécutifs maximales: 64
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +188.35 USD
Perte consécutive maximale: -347.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GlobalPrime-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.66 × 1481
VantageInternational-Live 3
1.36 × 165
Ava-Real 3
2.41 × 140
MEXAtlantic-Real-2
2.61 × 380
FxPro.com-Real05
5.43 × 7
InstaForex-Europe.com
15.58 × 52
