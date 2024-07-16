- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
553
Profit Trade:
491 (88.78%)
Loss Trade:
62 (11.21%)
Best Trade:
59.74 USD
Worst Trade:
-259.00 USD
Profitto lordo:
1 746.00 USD (74 828 pips)
Perdita lorda:
-2 114.09 USD (74 429 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (188.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.35 USD (64)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
97.55%
Massimo carico di deposito:
27.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
270 (48.82%)
Short Trade:
283 (51.18%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.67 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-34.10 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-347.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-401.33 USD (2)
Crescita mensile:
15.09%
Previsione annuale:
183.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
683.06 USD
Massimale:
1 030.09 USD (55.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.81% (1 030.09 USD)
Per equità:
63.55% (305.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|164
|USDCAD
|143
|CADCHF
|62
|GBPUSD
|52
|NZDCHF
|48
|AUDNZD
|44
|EURGBP
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-45
|USDCAD
|-34
|CADCHF
|-102
|GBPUSD
|-43
|NZDCHF
|-218
|AUDNZD
|-9
|EURGBP
|83
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.6K
|USDCAD
|-590
|CADCHF
|5K
|GBPUSD
|-1.8K
|NZDCHF
|-4.3K
|AUDNZD
|928
|EURGBP
|4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.74 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +188.35 USD
Massima perdita consecutiva: -347.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GlobalPrime-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.66 × 1481
|
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 165
|
Ava-Real 3
|2.41 × 140
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.61 × 380
|
FxPro.com-Real05
|5.43 × 7
|
InstaForex-Europe.com
|15.58 × 52
